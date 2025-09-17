Чехия вводит визовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии

Правительство Чехии отменяет безвизовый режим для граждан Грузии – обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов. Об этом в социальной сети Facebook сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«Так мы реагируем на неуважение к правам человека, подавление демонстраций и ослабление гражданского общества. Эта мера приостанавливает действие безвизового режима для грузинских чиновников», - написал он.

Ранее ограничения для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов, по той же причине, ввели: Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Люксембург, Нидерланды, Франция, Бельгия и Италия.

Между тем, в Брюсселе до сих пор обсуждается тема возможной отмены безвизового режима для Грузии из-за отказа грузинского правительства выполнять некоторые рекомендации Еврокомиссии.