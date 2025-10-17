В Грузии число задержанных участников акции 4 октября достигло 62 человек

МВД Грузии задержало ещё 16 человек, участвовавших в акции протеста в Тбилиси, которая прошла 4 октября. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Гела Геладзе.

По его словам, по делу 4 октября на данный момент всего задержаны 62 человека.

Ранее информация о задержании участников акции появилась в СМИ и соцсетях.

Геладзе также сообщил, что в отношении двух лиц, находящихся за рубежом, начато уголовное преследование, в том числе против бывшего начальника отдела оперативно-плановой работы Департамента особых задач МВД Ираклия Шаишмелашвили. Эмигрировавший из Грузии в США Шаишмелашвили рассказывал СМИ, что, по его информации, в случае обострения ситуации на акции 4 октября сотрудники МВД не применят силу против митингующих.

Ему вменяется «призыв к насильственной смене конституционного строя Грузии» и «свержению государственной власти».

Ираклий Шаишмелашвили работал в силовых структурах более 20 лет. Он занимался планированием действий спецназа на случай беспорядков. 4 декабря 2024 года, на фоне жестоких подавлений проевропейских акций, полицейский объявил об отставке. Вскоре Шаишмелашвили покинул Грузию вместе с семьёй. С тех пор он периодически общается со СМИ, критикуя «Грузинскую мечту» и заявляя о проблемах в системе МВД.

Акция 4 октября прошла в день местных выборов под лозунгом «мирного свержения власти». Участники сначала собрались на площади Свободы, затем направились к президентскому дворцу Орбелиани. Несколько демонстрантов прорвали металлическое ограждение и вошли во двор администрации, откуда их вытеснили полицейские.

Расследование ведётся по статьям по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии:

317: призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;

187: повреждение или уничтожение имущества;

222: попытка захвата или блокирования стратегически важного объекта;

225: организация, руководство или участие в групповых беспорядках.

Грузинский премьер и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявляет, что попытка «свержения власти» провалилась, а все причастные к ней будут строго наказаны.