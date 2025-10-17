В Грузии задержаны еще несколько человек, предположительно в связи с событиями 4 октября

В Грузии задержаны (как минимум) ещё восемь человек–участников событий 4 октября. Информацию об этом распространяют в социальных сетях активисты и родственники задержанных. Согласно сообщениям, среди задержанных – гражданская активистка Мариам Меканцишвили. Как пишут в социальных сетях, она была задержана дома рано утром 17 октября и переведена в следственный изолятор в тбилисском поселке городского типа Загэс.

За два дня до задержания Мариам Меканцишвили встретилась с министром иностранных дел Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтенон, которая прибыла на проспект Руставели, чтобы пообщаться с митингующими.

За последний год Мариам Меканцишвили задерживали несколько раз. 21 февраля её задержала полиция за «неповиновение», в июле – во время выселения на улице Твалчрелидзе. Суд оштрафовал её на 3500 лари.

О другом задержанном, Симоне Махарадзе, сообщил его родственник. Он рассказал, что его двоюродного брата задержали в его доме в Озургети 17 октября, около 6:30 утра:

«Люди, они приставили автомат к голове маленького ребёнка... ребёнку всего 4 года, он кричал… Им оказалось мало того, что ворвались в дом, ещё угрожали убить собак... Ради задержания одного человека! Он что, террорист? Они знали, что в доме есть дети, и всё равно провели такую масштабную спецоперацию, даже не подумав о них. Два батальона ворвались с автоматами».

Распространяется информация ещё о шести задержанных. Предположительно, это Давид Гурцкая, Георгий Талахадзе, Давид Гиунашвили, Темур Курцикидзе, Михаил и Георгий Толорая. МВД пока не сообщило Радио Свобода, по каким обвинениям и сколько человек точно задержано.

4 октября, в день местных выборов в Грузии, в столице прошёл митинг с требованием «мирного свержения власти». Граждане сначала собрались на площади Свободы, а затем переместились на площадь Атонели, где расположена администрация президента. Несколько человек прорвали железное ограждение и проникли во двор администрации. Оттуда их выдворила полиция.

МВД возбудило дело по четырём статьям Уголовного кодекса в связи с событиями, произошедшими в столице 4 октября:

317: Призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти;

187: Повреждение или уничтожение имущества;

222: Захват или блокада объекта стратегического или особого значения;

225: Организация, руководство или участие в групповом насилии.

В ту же ночь были задержаны все пять организаторов митинга 4 октября: Паата Манджгаладзе, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Лаша Беридзе. Все они были арестованы в качестве меры пресечения.

По данным на 16 октября, помимо пяти членов оргкомитета, полиция задержала ещё 41 человека.