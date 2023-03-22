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CNN: США ускорят поставки Украине систем «Пэтриот» и танков «Абрамс»
США поставят Украине системы ПВО «Пэтриот» и танки «Абрамс» быстрее, чем изначально планировалось. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей министерства обороны США.
Отмечается, что в ближайшие дни 65 украинских военных завершат обучение на американской военной базе Форт Силл. После этого они отправятся в Европу для дополнительной подготовки по двум системам «Пэтриот», которые будут доставлены в Украину в ближайшие недели.
По словам официальных лиц, украинские военные быстрее прошли курс подготовки на базе Форт Силл, так как уже владели базовыми знаниями о системах противовоздушной обороны.
Ранее во вторник стало известно, что США также сократят срок поставок в Украину танков «Абрамс», отправив танки более старой модели M1-A1. Ранее США заявляли, что отправят более современную версию M1-A2, но для этого потребовалось бы производство новых танков или модернизация старых, а затем дополнительное обучение украинских военных. Один из чиновников рассказал CNN, что отправка более старой версии позволит поставить танки уже осенью – ранее предполагалось, что это может занять как минимум год.
Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби также заявил, что США работают над тем, чтобы ускорить поставки танков в Украину. Всего планируется отправить 31 танк.
- Украина давно просила западных союзников дать ей системы ПВО «Пэтриот» для защиты критической инфраструктуры от российских обстрелов. В установки «Пэтриот» могут заряжаться ракеты разных модификаций, в том числе такие, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км и на высоте до 20 км. Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.
- Первой из западных стран, решившей передать Украине танки западного производства, стала Великобритания. 15 января Лондон объявил о том, что поставит Киеву 14 танков «Челленджер-2».
Другие новости дня
Украинский суд заочно приговорил к тюрьме 20 депутатов Госдумы
Украинский суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества 20 депутатов Госдумы, нижней палаты российского парламента. Они признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Речь идёт об авторах обращения к президенту России Владимиру Путину с требованием признать независимость луганских и донецких сепаратистов. Оно было подписано в феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину.
СБУ приводит имена осуждённых — это Сергей Алтухов, Андрей Альшевских, Ольга Занко, Андрей Аникеев, Григорий Аникеев, Валентина Артамонова, Отари Аршба, Алёна Аршинова, Тимофей Баженов, Зариф Байгускаров, Николай Борцов, Вадим Булавинов, Дмитрий Исламов, Михаил Кузьмин, Денис Майданов, Николай Панков, Юрий Петров, Ольга Пилипенко, Валентина Пивненко, Дмитрий Погорелый.
Подробности судебного процесса не приводятся, не называется и суд, который вынес решение. В России депутаты Госдумы обладают парламентской неприкосновенностью и не могут быть подвергнуть уголовному преследованию без согласия коллег по палате.
- После признания Россией независимости сепаратистов призывавшие к этому депутаты были включены в санкционные списки США, Евросоюза и других западных стран. Позднее они были распространены на большинство членов Думы.
МВФ и Украина договорились о кредите в 15,6 миллиардов долларов
Украина и Международный валютный фонд договорились о новом пакете финансовой помощи на сумму в 15 миллиардов 600 миллионов долларов. Программа поддержки рассчитана на четыре года. Об этом говорится в заявлении МВФ, опубликованном 21 марта.
Средства должны способствовать постепенному росту украинской экономики для послевоенного восстановления страны. Кредитный пакет, который ещё должен быть одобрен исполнительным советом фонда, также поддержит Украину на пути вступления в ЕС, отмечается в заявлении.
В МВФ заявляют, что соглашение, которое стало результатом многомесячных переговоров между фондом и украинскими властями, поможет развернуть крупномасштабное финансирование Украины от международных доноров и партнеров. Обычно кредиты МВФ открывают доступ к поддержке Всемирного банка и других кредиторов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал соглашение и поблагодарил МВФ за поддержку. "В условиях рекордного дефицита бюджета эта программа поможет Украине профинансировать все критические расходы и обеспечить макроэкономическую стабильность, а также укрепить взаимодействие с другими международными партнерами", — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Министр финансов США Джанет Йеллен, которая в прошлом месяце нанесла неожиданный визит в Украину, приветствовала сделку после того, как несколько месяцев настаивала на том, чтобы МВФ предложил новый пакет финансирования для Украины.
На прошлой неделе фонд изменил свои правила, разрешив новые кредитные программы для стран, столкнувшихся с "исключительно высокой степенью неопределенности", без упоминания Украины.
В случае одобрения кредит станет крупнейшим кредитом МВФ для страны, вовлеченной в активный конфликт.
Алиев в телефонном разговоре с Блинкеном подчеркнул необходимость создания КПП в Лачине
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул необходимость создания КПП в Лачинском коридоре. Алиев мотивировал это тем, что «армянская сторона продолжает военные перевозки в Карабах».
«Информация о блокаде дороги является лживой пропагандой Армении», - сказал Алиев, проинформировав американского чиновника о том, что за прошедшие 100 дней по линии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста был обеспечен проезд более 4700 автомобилей, пишет Радио Азатутюн.
Президент Азербайджана заявил, что в последние недели армянская сторона, «злоупотребляя размещением миссии Евросоюза в этой стране, проводит политику, направленную на преднамеренную эскалацию ситуации» и «имеются случаи интенсивного нарушения режима прекращения огня».
Алиев сказал, что готов в ближайшее время подписать мирное соглашение, текст которого с последними предложениями и поправками уже представлен армянской стороне.
Азербайджанский лидер также напомнил, что армяне Карабаха получили приглашение посетить Баку, чтобы «обсудить интеграцию и инфраструктуры».
Баку сообщает, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Госсекретарь США написал о телефонном разговоре на своей странице в Twitter, отметив: «Сегодня я говорил с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы выразить свою поддержку устойчивому миру с Арменией и нашу готовность внести свой вклад в эти усилия. Прямые переговоры - единственный путь достижения прочного и стабильного мира».
Накануне госсекретарь Блинкен позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
Путин заявил о готовности в шесть раз увеличить экспорт газа в Китай
Россия и Китай близки к согласованию строительства газопровода «Сила Сибири-2» мощностью, аналогичной разрушенной магистрали «Северный поток» в Германию. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве.
По словам Путина, проектируемая мощность газопровода через Монголию - 50 миллиардов кубометров в год. Это близко к проектной мощности «Северного потока», работавшего до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Совокупный объем поставок российского газа к 2030 году, по оценке российского президента, должен составить 98 миллиардов кубометров. Если речь идет о годовом объеме, то экспорт газопроводного газа, по расчетам Москвы, должен вырасти в почти в 6,5 раз по сравнению с уже рекордными объемами 2022 года. Тогда они составили 15,5 миллиарда.
Это происходит на фоне резкого сокращения поставок в Европу. По расчетам «Ведомостей», экспорт в европейские страны в 2022 году мог сократиться ровно в два раза - со 174,7 до 85,5 с половиной миллиарда кубометров. Это произошло из-за разрыва двухсторонних сделок между Москвой и странами ЕС, стороны обвиняли в этом друг друга.
- Работе газопроводов в Китай могут помешать введенные в феврале против России санкции США, - обратила внимание газета «Коммерсантъ». В рамках очередного санкционного пакета Москве было запрещено поставлять используемые для прокачки газа турбины и большое число критических деталей к ним. Российские компании активно ищут новых поставщиков в Китае и Иране и скупают турбины на вторичном рынке, но пока не могут заменить поставки из Европы и США, рассказали собеседники издания.
- Визит Си Цзиньпина в Москву прошел спустя несколько дней после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кремль пытается получить поддержку Пекина в противостоянии в Украине и со странами Запада, однако Китай воздерживается от прямой публичной поддержки России.
- На выходе к прессе по завершении визита Си в Москву он вновь не стал говорить о поддержке России в войне с Украиной. Путин в свою очередь заявил, что готов руководствоваться планом Пекина по мирному процессу (документ, в частности, призывает прекратить огонь и начать мирные переговоры, но не содержит конкретных предложений как это сделать).
- В ходе визита были подписаны несколько документов, главным образом об экономическом сотрудничестве. В политическом документе «об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» сказано, что «отношения между Россией и Китаем, не являясь военно-политическим союзом... превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия» и при этом «не направлены против третьих стран». В документе также содержится обычная для Москвы и Пекина риторика о неприятии «навязывания одним государством другим государствам своих ценностей». Российская сторона также обязалась «заинтересованно изучить Глобальную цивилизационную инициативу», выдвинутую на днях Си Цзиньпином.
В Беларуси массово задерживают адвокатов политзаключённых
В Беларуси массово задерживают адвокатов политзаключенных, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
За последние двое суток задержаны Артем Семьянов, в доме которого прошел обыск, Юрий Козиков, Владимир Станкевич и Иван Чижик. Местонахождение двух последних неизвестно. С чем связана «облава» на адвокатов (именно так называют произошедшее белорусские правозащитники) - не уточняется.
Во вторник белорусская служба Радио Свобода также сообщила, что сотрудничавший с ней администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, приговоренный властями к 15 годам лишения свободы и на днях совершивший попытку суицида в колонии, не был госпитализирован и, возможно, все еще остается в одиночной камере. Связи с ним по-прежнему нет. Известно, что Лосика защищал один из задержанных адвокатов - Артем Семьянов.
Кроме того, во вторник Верховный суд Беларуси отклонил аппеляцию на приговор жене Игоря Лосика Дарьи, которая осуждена на два года колонии по обвинению в «содействии экстремистской деятельности» из-за интервью телеканалу «Белсат», признанному белорусскими властями «экстремистской группировкой».
Отмечается, что 4-летняя дочь Игоря и Дарьи Лосик в настоящее время находится на попечении у их родных.
Телеканал Рамишвили пожаловался на усилившиеся нападки со стороны «либеральных групп»
Телеканал POS TV опубликовал заявление, где пожаловался на усилившиеся нападки со стороны «либеральных групп». На канале заявили, что они защищают церковь и семью.
Как сообщает SOVA, за последние два дня уже несколько девушек рассказали о том, как их домогался руководитель POS TV Шалва Рамишвили. Причем публикации некоторых их них сопровождаются скриншотами переписки с Рамишвили, где последний поддерживает не совсем профессиональный тон беседы.
«В последнее время особенно усилилась атака на телекомпанию POS TV. В этой кампании активно участвуют так называемые либеральные группы, им не дает покоя само существование телекомпании. Наше телевидение уже много лет ведет борьбу с установившимся неолиберализмом, который в последнее время принял форму либерального фашизма. С момента своего создания POS TV стоит на страже таких консервативных ценностей, как родина, церковь, семья и достоинство. Эти ценности являются мишенью грузинских либерал-фашистов. Их оружие - ложь, манипуляции и агрессивное запугивание.
Клеветническая и дискредитирующая кампания, направленная против POS TV, является проявлением всего вышеизложенного. Как вы знаете, бывший народный защитник Нино Ломджария, которая уже занялась политикой, объявила нашу телекомпанию инструментом российской пропаганды. За заявлением Нино Ломджарич последовало совершенно неслыханное заявление Хартии журналистской этики, где POS TV упоминалось как главное средство массовой информации, преследующее российские цели, которое обвинялось в разжигании ненависти и поляризации общества.
При этом участились личные нападки на руководство и сотрудников канала. Распускают грязные слухи, исходя из принципа - я тебя обвиню, а ты оправдывайся. Единственная цель этой кампании – как-то затормозить развитие POS TV, рейтинг которого растет быстрыми темпами и, соответственно, увеличивается влияние телекомпании на телевизионном рынке.
Еще одна цель либеральных фашистов - запугать членов нашей команды, чтобы они оставили борьбу, которую этот канал успешно ведет последние несколько лет.
От имени большого коллектива телекомпании POS TV открыто заявляем, что либерал-фашистам не по плечу эта задача, не получится фейками запугать разоблачающее фейки телевидение. Наша борьба продолжается, и грязная кампания ее не остановит», - сказано в заявлении телекомпании.
Против главы центра «Мемориал» Олега Орлова возбудили уголовное дело
В отношении главы ликвидированного российскими властями Правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбуждено уголовное дело по статье о повторной дискредитации российской армии. Об этом сообщает общество «Мемориал» в своем телеграм-канале.
После обыска и допроса Орлова отпустили под подписку о невыезде. С чем именно связано обвинение, выдвинутое против него, пока неясно. Власти официально о нем не сообщали.
Во вторник в Москве у более чем десяти сотрудников «Мемориала» прошли обыски по другому уголовному делу – о реабилитации нацизма, которое было возбуждено 3 марта. Дело было открыто по заявлению общественной организации «Ветераны России». Они якобы обнаружили в списке жертв сталинских репрессий, который составил «Мемориал», около двадцати фамилий осужденных по обвинению в сотрудничестве с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны.
После обысков сотрудников «Мемориала», большинство из которых находятся в статусе свидетелей, отвезли на допросы. Сообщалось, что главу также ликвидированного властями международного общества «Мемориал», 64-летнего Яна Рачинского, перед допросом несколько часов продержали в автозаке.
Кроме того, следователи пришли с обыском в здание общества «Мемориал» в Малом Каретном переулке.
Ранее обыски прошли у бывших сотрудников «Мемориала» в Перми. У нескольких человек изъяли личные вещи.
- В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал».
- Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. «Мемориал», в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Команда «Мемориала» продолжает правозащитную деятельность уже без юридического лица как правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал».
Хвича Кварацхелия подорожал на 25 млн евро по версии Transfermarkt
Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные по трансферной стоимости футболистов по всему миру.
Грузинский полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро и теперь оценивается в 85 миллионов. Это второй показатель на планете. Больше всех свою стоимость поднял нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Его стоимость поднялась с 70 до 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за «Наполи» 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.
В феврале издание Goal опубликовало обновленный рейтинг кандидатов на «Золотой мяч», согласно которому полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия переместился с 15-го на 8-е место.
Экспорт ферросплавов из Грузии в РФ приостановлен из-за пошлин
Поставки ферросплавов из Грузии в Россию полностью остановлены из-за введения антидемпинговой пошлины в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщил бизнес-портал BM.ge.
По данным Национальной службы статистики, в феврале грузинские ферросплавы уже не поставлялись на российский рынок.
До этого Россия была одним из основных рынков сбыта, пишет агентство «Новости-Грузия».
В январе только на российский рынок было поставлено ферросплавов на 45,3 млн долларов. А в феврале, с началом действия пошлин, весь экспорт ферросплавов составил 20,8 млн долларов.
Поставки ферросплавов в феврале 2023 года:
- США – $8.11 млн;
- Турция – $5,9 млн;
- Алжир – $5,8 млн;
- Пакистан – $0.3 млн;
- Азербайджан – $0,3 млн;
Поставки ферросплавов в январе 2023 года:
- Россия – $45.3 млн;
- Турция – $9.9 млн;
- США – $8.3 млн;
- Алжир – $5.8 млн;
- Азербайджан – $0.723 млн.
Портал BM.ge отмечает, что в Грузии уже несколько месяцев заводы ферросплавов сокращают мощности. Пошлины в Евразийском союзе были введены на фоне падения спроса на ферросплавы на международном рынке и общего снижения цен.
Ферросплавы – один из главных экспортных товаров Грузии. В январе-ноябре 2022 года их экспорт составил 9% от общего объема экспорта, только в Россию было поставлено ферросплавов на более чем 108 млн долларов.
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), регулирующего органа ЕАЭС, приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении ферросиликомарганца из Грузии в декабре прошлого года.
Срок действия этой меры составит пять лет, а размер пошлины установлен в размере 21,4-24,22% от таможенной стоимости в зависимости от производителя.
Решение вступило в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования решения – с 25 января 2023 года.
- В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
Госдеп рассказал о смерти Бестаева, аресте Чхиквадзе, деле Меаракишвили
В опубликованном Государственным департаментом США ежегодном отчёте довольно подробно описаны нарушения прав человека в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
«Оккупированные Россией регионы Абхазии и Южной Осетии оставались вне контроля центрального правительства (Грузии), и де-факто власти поддерживались российскими войсками. Режим прекращения боевых действий с 2008 года оставался в силе, но российские пограничники ограничивали передвижение местного населения. Серьезные проблемы с правами человека в регионах включали заслуживающие доверия сообщения о незаконных задержаниях; ограничения на передвижение, особенно этнических грузин; и ограничения на право этнических грузин владеть собственностью или регистрировать предприятия, а также получать образование на своем родном языке», – сказано в документе.
В докладе Госдепа указано, что в 2022 году грузинский гражданин Геннадий Бестаев умер, предположительно, в результате незаконного заключения в Южной Осетии.
«Он был незаконно арестован де-факто режимом за пересечение границы и приговорен де-факто судом в Цхинвали к трем годам тюремного заключения в ноябре 2019 года. Он умер 16 февраля после освобождения из тюрьмы в ноябре 2021 года после инсульта», – сказано в документе.
В докладе говорится и о незаконном задержании гражданина Грузии Мамуки Чхиквадзе, которого, как указано в документе, в Цхинвали приговорили к 5.5 годам лишения свободы.
«Чхиквадзе был задержан российскими войсками вблизи линии оккупации в декабре 2021 года и избит в Цхинвальской тюрьме. В декабре 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поручил Российской Федерации, как стороне, осуществляющей эффективный контроль над оккупированными территориями, предоставить информацию о состоянии Чхиквадзе к 4 января. 4 мая Комитет министров Совета Европы повторил свой призыв к России немедленно освободить Чхиквадзе и всех других незаконно задержанных», – сказано в документе.
Госдеп, ссылаясь на данным Миссии наблюдателей ЕС, отмечает, что на абхазском направлении в 2022 году были задержаны 45 человек, а на югоосетинском – 58.
Сообщается также, что условия содержания в тюрьмах в оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии были «хронически неудовлетворительными».
В Вашингтоне отмечают, что Россия и абхазские власти ограничивают работу международных организаций в Абхазии, а в Южной Осетии представлена лишь одна международная организация – МККК с офисом в Цхинвали.
В докладе говорится о том, что абхазские власти продолжают препятствовать участию этнических грузин в де-факто выборах. Этнические грузины в Южной Осетии для участия в политической жизни также должны получить местные паспорта.
«Международные субъекты, включая Группу друзей Грузии в ОБСЕ, не признают легитимность де-факто выборов», – сказано в документе.
Госдеп указывает на продолжающуюся «дискриминацию в отношении этнических грузин на оккупированных Россией территориях».
«Офис народного защитника (Грузии) продолжал обращать внимание на случай Тамары Меаракишвили, активистки из Южной Осетии, которая утверждала, что де-факто власти преследуют ее из-за грузинской национальности», – сказано в документе.
Госдеп со ссылкой на Офиса народного защитника Грузии рассказывает, что уголовным преследованием Меаракишвили вынуждали покинуть регион.
В документе говорится и о фактах дискриминации учителей со стороны югоосетинского КГБ.
«Например, официальные де-факто лица уволили директора грузинской школы в Ахалгори за то, что она отказалась отчислять учеников, которые переехали для учебы в Ахалгори из поселения вынужденных переселенцев Церовани», – указано в отчете.
Госдеп указывает, что жители Абхазии с грузинскими документами не могут пересекать Ингурский мост. А у части жителей Абхазии и вовсе нет действительных документов. Ведомство рассказывает и о решении югоосетинских властей открыть пункты пропуска на де-факто границе для жителей Ахалгорского и Джавского районов с 20 по 30 число каждого месяца.
В документе указано, что в списках Международного Комитета Красного Креста (МККК) более 2300 человек значатся как пропавшие без вести «в результате войны 1992-93 годов в Абхазии и российского вторжения в 2008 году».
Госдеп указывает, что в «деле об исчезновении в 2008 году этнических осетин Алана Хачирова, Алана Хугаева и Солтана Плиева не было никакого прогресса, и дела остались нераскрытыми».
- Такие отчёты Госдепартамент готовит уже почти 50 лет в сотрудничестве с местными и международными статистическими и правозащитными организациями. Сведения из разных стран рассматриваются на предмет соответствия международному законодательству и Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН.
- В числе событий, вызвавших в 2022 году наибольшее беспокойство, авторы доклада назвали военное вторжение России в Украину, подавление массовых протестов в Иране, репрессии против мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая и притеснения женщин в Афганистане. Кроме того, критическая ситуация с гражданскими и политическими правами отмечена с Южном Судане, Сирии и Камбодже.
- В отношении Грузии в документе сказано, что главной проблемой остается безнаказанность, несмотря на предпринятые действия правительства по расследованию случаев нарушения прав человека.
Шольц рассказал о своих телефонных разговорах с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц при ежегодной встрече издания Rheinische Post в Дюссельдорфе рассказал о своих телефонных переговорах с Владимиром Путиным.
Последний раз Шольц и Путин созванивались в декабре прошлого года. По словам канцлера, "переговоры согласуются с союзниками Германии и потом выкристаллизовывается необходимость очередного обмена мнениями". Шольц разъяснил: "Это не то чтобы я посылал СМС и спрашивал, не хотим ли мы снова поговорить". По его словам, для таких целей существует специальное телефонное соединение.
Разговоры, как правило, длятся около полутора часов. По словам канцлера, иногда лидеры общаются на немецком языке, которым российский президент хорошо владеет со времени своей службы в звании офицера КГБ в ГДР. Иногда Путин отказывается от перевода на русский язык, поскольку уже понял сказанное Шольцем. "Если это подходит", Путин говорит по-немецки.
Шольц и Путин обращаются друг к другу на "Вы" (французский президент Эммануэль Макрон и Путин, например, общаются на "ты"). По словам Шольца, переговоры, несмотря на несовпадение позиций, ведутся в вежливом стиле. Однако канцлер подчеркнул, что во время разговоров "абсолютно ясно проговариваются наши чрезвычайно различные позиции в отношении войны в Украине". Шольц отметил: "Я постоянно совершенно отчетливо даю Путину понять, что лишь Россия несет ответственность за войну. Россия безосновательно напала на своего соседа, чтобы захватить себе части Украины или всю страну. Это фундаментально нарушает европейский миропорядок".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон стараются поддерживать телефонный контакт с Москвой. За это они подвергались жёсткой критике Киева.
Ранее Шольц заявил, что "в любом случае разговоры необходимы". По его словам, Путину необходимо постоянно напоминать о мнении Запада насчет "преступной войны России против Украины".
Шольц не сказал, будет ли он поддерживать телефонный контакт с Путиным после того, как в отношении российского лидера был выдан ордер Международного уголовного суда на арест. Германия признаёт юрисдикцию этого суда и, по словам министра юстиции ФРГ, должна будет арестовать Путина, если российский лидер вдруг окажется на её территории.
Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина в Китай
В Москве сегодня проходят официальные встречи председателя КНР с высокопоставленными российскими представителями. Си Цзиньпин приехал в государственным визитом в Россию накануне, прошли его неформальные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
На встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным китайский лидер заявил, что пригласил Путина посетить в этом году Китай. Приглашение получил и Мишустин – Си Цзиньпин отметил, что лично с ним смог познакомиться только сегодня. Си вновь отметил, что Россия стала первой страной, которую он посетил после своего избрания председателем КНР на третий срок, поскольку "Китай и Россия – крупнейшие державы и стратегические партнёры".
По словам Мишустина, Россия и Китай работают над совместным логистическим проектом по транссибирскому и трансазиатскому маршрутам. По словам Си Цзиньпина, эти проекты позволят существенно увеличить объём перевозок. Общий товарооборот между странами достигнет, как ожидается, 200 млрд долларов уже в 2023 году.
Позже во вторник начались переговоры китайского лидера с Путиным – с участием членов делегаций. Си Цзиньпина торжественно приветствовали в Георгиевском зале Кремля. С российской стороны в переговорах участвуют, например, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Эльвира Набиуллина.
После переговоров ожидаются заявления обоих лидеров для прессы.
Визит Си Цзиньпина проходит спустя несколько дней после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Накануне встрече с российским президентом глава КНР отметил, что в следующем году в России пройдут президентские выборы. "Уверен, что российский народ вас поддержит в ваших добрых начинаниях", – заявил Си. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Си Цзиньпин не говорил, что Путин будет участвовать в президентских выборах 2024 года.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о том, что Китай готовит "дипломатическое прикрытие" предполагаемым российским преступлениям в Украине. "Поездка председателя Си в Россию спустя несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует никакой ответственности за то, чтобы привлечь Кремль за злодеяния, совершенные в Украине, и вместо того, чтобы осудить их, он скорее обеспечит дипломатическое прикрытие России, чтобы она продолжала совершать преступления", – заявил Блинкен.
США надеются, что Си Цзиньпин во время своих встреч с Путиным будет выступать за урегулирование конфликта в Украине, которое включает полный вывод российских войск. Китайские мирные предложения, опубликованные ранее, не упоминали о выводе войск.
Западные СМИ с начала года писали о том, что китайское руководство рассматривает возможность поставок Москве разных видов вооружений, в частности БПЛА, артиллерии и боеприпасов. В феврале Энтони Блинкен предупредил о серьёзных последствиях для Пекина в случае начала поставок вооружений Москве. Китай, в свою очередь, утверждал, что страна придерживается нейтралитета и не продает оружие в зоны конфликта.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл сегодня в Киев, передаёт японское информационное агентство Kyodo. Заранее о визите не сообщалось.
Кисида получил приглашение посетить Киев от президента Украины Владимира Зеленского во время участия украинского лидера в онлайн-саммите "Группы семи", посвященном годовщине российского вторжения в Украину. Япония сейчас председательствует в G-7.
Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят поддержку Японией послевоенного восстановления Украины. "Премьер-министр Кисида выразит президенту Зеленскому свое уважение за мужество и стойкость украинского народа, вставшего на защиту своей родины", - говорится в сообщении МИД Японии.
Из Киева японский премьер отправится в Польшу.
В конце февраля на глобальном форуме в Токио Кисида заявил, что Япония выделит Украине пакет помощи объёмом в 5,5 млрд долларов на восстановление разрушенной войной инфраструктуры.
За время войны Токио уже предоставил Киеву пакет финансовой помощи на 600 миллионов долларов, а также значительные объёмы гуманитарной помощи, общая стоимость которой тоже исчисляется сотнями миллионов долларов.
Япония присоединилась к решению США и Евросоюзу ввести санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Страна запретила экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Также запрещен ввоз радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа. Кроме этого, власти Японии расширили список персональных санкций против российских граждан, компаний и банков.
- Министерство обороны России во вторник сообщило, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 совершили пролёт над Японским морем. Они находились в воздухе свыше чеми часов. Сообщается, что полёт проходил в международном пространстве, Япония не заявляла о нарушении своего воздушного пространства.
Аппеляционный суд оставил в силе приговор в отношении Давида Кезерашвили
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу Давида Кезерашвили, министра обороны Грузии времен Михаила Саакашвили.
Согласно этому решению, Кезерашвили должен выплатить в пользу министерства обороны Грузии 5 060 000 евро в эквиваленте в лари, пишет агентство «Новости-Грузия».
Что касается другого обвиняемого по тому же делу, Александра Нинуа, бывшего начальника департамента закупок Минобороны, Апелляционный суд не удовлетворил иск к нему и обязал оборонное ведомство вернуть Нинуа выплаченные им пять тысяч лари за апелляционный иск.
Министерство обороны Грузии отсудило пять миллионов евро у Давида Кезерашвили в марте прошлого года. Тбилисский городской суд тогда полностью удовлетворил иск ведомства.
Генеральная прокуратура Грузии предъявила Давиду Кезерашвили и Александру Нинуа обвинения в злоупотреблении служебным положением и присвоении/растрате крупных сумм государственных денег.
Дело касалось перевода крупной суммы денег компании, зарегистрированной в офшорной зоне «GIRWOOD BUSINESS CORP». Сумма была перечислена для организации учений. Как утверждается, министерство так и не получило оплаченную услугу, то есть учения не были проведены.
По словам адвоката Георгия Мшвениерадзе, непонятно, чем руководствовался суд, так как «сторона защиты представила неопровержимые доказательства, подтверждающие проведение учений и участие людей в этих учениях, что само по себе исключает причинение ущерба».
Давид Кезерашвили сейчас находится за пределами Грузии. Он был начальником Финансовой полиции в 2004-2006 годах, а затем до 2008 года занимал пост министра обороны. Позже он перешел в частный бизнес. В 2012 году, после смены власти, против него было возбуждено несколько уголовных дел. В 2014 году суды Франции и в 2016 году суд Лондона отказали в его экстрадиции в Грузию.
Адвокат Кезерашвили вновь заявил, что судебное преследование Кезерашвили «явно связано с редакционной политикой принадлежащей ему телекомпании «Формула».
«Единственное ценное имущество — это контрольный пакет, 51-процентная доля в ТВ «Формула»... Атака государства направлена на эту долю, отчуждение этой доли напрямую окажет существенное влияние на редакционную политику телекомпании «Формула», – заявил Мшвениерадзе.
Правящая партия Грузии называет Давида Кезерашвили «олигархом» и заявляет, что он из-за границы пытается управлять процессами в Грузии и попадает под будущий закон «О деолигархизации».
Бжания: оппозиция в Грузии хочет свергнуть власть, открыть «второй фронт»
Грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть «второй фронт», заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, выступая на съезде политической партии «Амцахара».
«Вы очень хорошо осведомлены, что грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть «второй фронт». Как известно, действующая грузинская власть против этого. Международная военно-политическая обстановка крайне сложная. Россия вынуждена проводить специальную военную операцию. Против нашего союзника (прошу вдуматься в это) выступает более 50 государств, в том числе почти вся Европа и Соединённые Штаты. На этом фоне эти же силы хотят свергнуть правительство Грузии и открыть второй фронт. В этих целях готовятся крупномасштабные политические акции в Грузии в апреле-мае текущего года. Сегодня обстановка намного сложнее, чем в 2008 году. В этих условиях нам необходимо постоянно укреплять всемерное, разностороннее взаимодействие с Российской Федерацией и её регионами», – сказал Бжания.
Нам война не нужна, но мы готовы ко всему
Абхазский лидер говорит, что возможности по укреплению оборонной мощи Абхазии, созданию единого пространства обороны и безопасности, заложенные в договоре с Россией от 24 ноября 2014 года, «не были использованы в должной мере».
«Прежде всего, я имею в виду то, что в 2019 году в Абхазии было заблокировано решение о строительстве совместной военной базы в селе Меркула Очамчырского района, а вместе с ним модернизация и материально-техническое обеспечение подразделений вооруженных сил Абхазии. Это серьёзное упущение. Я бы очень не хотел, чтобы последствия этой ошибки испытали на себе наши граждане. Несмотря на это, враг не пройдёт, кто бы его там ни подталкивал. И мы обеспечиваем единство внутри», – сказал Бжания.
Он добавил, что в Абхазии проводится масштабная работа по повышению мобилизационной и боевой готовности Вооружённых сил.
«Нам война не нужна, но мы готовы ко всему», – заключил он.
Бжания в ходе выступления также упомянул, что необходимо «в сжатые сроки решить вопросы, которые создают неблагоприятный фон» в отношениях с Россией.
«Они вам хорошо известны», – сказал Бжания, имея в виду, предположительно, и ратификацию соглашения о передаче России объектов в Пицунде.
- Напомним, что во время мартовских протестов на проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!», «Цхинвали! Цхинвали!». Некоторые восприняли это как призыв к возвращению Абхазии и Южной Осетии силовым путём. Однако эта тема не на повестке дня протестов и среди официальных требований протестующих не значилась.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
Ираклия Гарибашвили предупредили о недопустимости преследования участников мартовских акций
Депутаты Европарламента Влад Георге (Румыния) и Карен Мельхиор (Дания) направили письмо премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Они выразили обеспокоенность в связи с заявлением грузинского премьера о «самом строгом наказании» для участников протестов 7-9 марта.
Текст письма опубликовал оппозиционный политик, лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, передает СОВА.
«Мы очень обеспокоены вашей угрозой «наказать самым строгим образом» и привлечь к ответственности протестующих, которые вышли на улицы 7-9 марта, чтобы осудить антидемократический закон «об иностранных агентах» российского типа. Эти люди воспользовались своим конституционным правом на протест, который является неотъемлемой частью европейской демократии», — сказано в письме.
Авторы письма подчеркивают, что свобода мирных собраний защищена Конституцией Грузии, а если что-то и является неконституционным, так это разгон демонстрантов полицией с помощью водометов, перцовых баллончиков и слезоточивого газа.
«Мы считаем, что вместо того, чтобы «наказывать» их или прибегать к какому-либо судебному преследованию демонстрантов, правительство Грузии должно убедить их в том, что закон об иностранных агентах больше не будет обсуждаться и что в нынешней войне Грузия дистанцируется от пророссийской позиции», — отмечают депутаты.
По их мнению, правительство Грузии должно извиниться перед жертвами полицейского насилия, и обеспечить привлечение неправительственных организаций и представителей гражданского общества к открытым консультациям по всем законодательным процессам, которые могут затронуть жизнь и свободы рядовых граждан Грузии.
«Любые дальнейшие насильственные действия, незаконные аресты и судебное преследование демонстрантов приведут не только к возмущению международного сообщества, но и к введению возможных ограничительных мер в отношении виновных в этих действиях», — пишут европарламентарии.
При этом Георге и Мельхиор подчеркнули, что сейчас для Грузии наступил решающий момент, и то, как грузинское правительство поведет себя в отношении демонстрантов и представителей гражданского общества, определит перспективу получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС в будущем.
Небензя заявил, что РФ вернёт детей в Украину, когда будет безопасно
Представитель России В ООН Василий Небензя заявил, что, вывозя детей с территории Украины, российские власти хотели «уберечь их от опасности, которую могут нести военные действия», и что они готовы вернуть их в Украину, когда условия будут безопасными.
«Конечно, почему нет» – ответил Небензя на вопрос о том, вернёт ли Россия детей. Ответ приводит агентство ТАСС.
По словам Небензи, Россия хочет провести в начале апреля неформальное заседание Совета безопасности ООН, на котором намерена продемонстрировать, что «вопрос о детях, «насильно отправленных в Россию», полностью раздут».
Небензя дал комментарии в связи с выданным в пятницу Международным уголовным судом в Гааге ордером на арест президента России Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Суд не является органом ООН, однако в его работе участвует больше половины стран-членов организации.
Обвинения основаны на том, что российские власти после начала широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года вывезли из оккупированных районов Украины в Россию детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, без согласия украинских властей или родственников таких детей. Кроме того, сообщалось, что в аннексированном Крыму и ряде регионов России в детских лагерях содержатся дети, которые отправились туда с согласием родителей – однако теперь родители не могут их забрать.
Ещё в мае прошлого года Путин подписал указ об упрощении предоставления украинским детям российского гражданства, что открывает путь к их усыновлению в России. Уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова на недавней встрече с Путиным говорила, что «благодаря ему» усыновила 15-летнего мальчика из Мариуполя. По словам Львовой-Беловой, на арест которой Гаагский суд тоже выдал ордер, в семьях в России сейчас устроены сотни детей из Украины. Если понимать слова Небензи буквально, он признал, что речь идёт об украинских детях, и пообещал вернуть их в страну – то есть признал временный характер их пребывания в России.
- 24 февраля 2022 года Владимир Путин распорядился о начале так называемой специальной военной операции против Украины. Речь шла о широкомасштабном вторжении. До его начала в районах, откуда вывозили детей в Россию, в частности в Мариуполе, военных действий, а следовательно и опасности для детей, не было.
Дела Саакашвили, Гварамия, Мухтарлы – Грузия в докладе Госдепа США о правах человека
Государственный департамент США в понедельник выступил с ежегодным отчётом о правах человека в странах мира за 2022 год. В отношении Грузии в документе сказано, что главной проблемой остается безнаказанность, несмотря на предпринятые действия правительства по расследованию случаев нарушения прав человека.
Насилие в отношении журналистов и правозащитников
Основная часть доклада затрагивает несколько эпизодов безнаказанности в отношении организаторов июльского насилия 2021 года. Речь идет о применении полицией ненадлежащей силы против журналистов и демонстрантов во время акций в июне 2019 года, а также о похищении азербайджанского журналиста и активиста Афгана Мухтарлы из Грузии в 2017 году.
Дело Гварамия
Госдепартамент отмечает, что Народный защитник и неправительственные организации оценили дело бывшего гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия как политическое преследование. По данным Amnesty International, судебный процесс над Гварамия «выявил растущее влияние правительства на суды в ряде дел, направленных на то, чтобы заставить замолчать критиков и противников правительства».
Упразднение Специальной следственной службы
В документе сказано, что предпринятые властями в декабре 2021 года действия привели к созданию двух отдельных агентств для расследования дел о злоупотреблении властью и разглашении личных данных. В отличие от предыдущего мандата, закон не позволяет новому следственному органу расследовать убийства и нанесение телесных повреждений, совершенных прокурорами.
Дело Саакашвили
До решения парламента Специальная следственная служба вела расследование предполагаемого бесчеловечного обращения с бывшим президентом Михаилом Саакашвили в ноябре 2021 года во время его принудительного перевода из руставской тюрьмы в пенитенциарную клинику в Глдани.
Следственная служба заявила, что Министерство юстиции и Специальная служба исполнения наказаний нарушили законы о защите данных, опубликовав несколько скандальных видеороликов о Саакашвили.
Кроме этого, доклад описывает эпизод, когда в мае 2022 года в Чугуретском районе Тбилиси группа из примерно 30 человек напала на пятерых трансгендерных женщин в их доме. Закон определяет действия, совершенные на основе предрассудков из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности лица, отягчающим обстоятельством для всех преступлений. Однако, по данным НПО, правительство редко применяло данный закон.
Довольно подробно в докладе описаны нарушения прав человека в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
- Такие отчёты Госдепартамент готовит уже почти 50 лет в сотрудничестве с местными и международными статистическими и правозащитными организациями. Сведения из разных стран рассматриваются на предмет соответствия международному законодательству и Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН.
- В числе событий, вызвавших в 2022 году наибольшее беспокойство, авторы доклада назвали военное вторжение России в Украину, подавление массовых протестов в Иране, репрессии против мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая и притеснения женщин в Афганистане. Кроме того, критическая ситуация с гражданскими и политическими правами отмечена с Южном Судане, Сирии и Камбодже.
США рассекретят материалы разведки о происхождении COVID-19
Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, который обязывает разведывательные службы рассекретить как можно больше информации о происхождении COVID-19, в том числе о потенциальной связи между пандемией и лабораторией в китайском городе Ухань.
"Нам необходимо разобраться в происхождении COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии, — говорится в заявлении Байдена.
«Я разделяю цель Конгресса - обнародовать как можно больше информации о происхождении COVID-19», – сказал Байден. Однако добавил, что вся информация не будет раскрыта, поскольку это может навредить национальной безопасности.
Пекин категорически отвергает возможность того, что утечка во время исследований в уханьской лаборатории могла спровоцировать глобальную пандемию.
Гипотеза о лабораторном происхождении появилась сразу после начала вспышки болезни в городе Ухань в Китае в 2019 году. Её сторонники отмечали, что в Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов. В нём, в частности, изучается вирус атипичной пневмонии SARS, близкий к коронавирусу, вызывающему COVID-19.
В начале марта директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй в интервью каналу Fox News назвал утечку из китайской лаборатории наиболее вероятной причиной начала пандемии COVID-19. По его словам, ведомство «уже довольно давно» считает это приоритетной версией.
Такую же версию рассматривает американское министерство энергетики, курирующее сеть научных лабораторий. Газета The Wall Street Journal отмечала, что два ведомства пришли к такой гипотезе независимо друг от друга.
Однако руководство органов здравоохранения и американское разведывательное сообщество по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, передался ли вирус случайным образом от зараженного животного или просочился во время исследований, проведенных в Уханьском институте вирусологии. Американская разведка в своём секретном докладе склоняется к тому, что сотрудники уханьской лаборатории не знали об утечке на момент начала пандемии.
Происхождение вируса расследовала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В середине февраля вторая фаза исследования была приостановлена из-за проблем со сбором данных в Китае.
- Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухане в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
- После визита в Уханьский институт вирусологии в 2021 году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории «крайне маловероятна». Учёные пришли к выводу, что болезнь, вероятно, передалась людям от летучих мышей. После серьёзной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку преждевременно.
- Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории «необоснованным» и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов.
- С начала пандемии COVID-19 выявили почти у 700 миллионов человек в мире. По официальным данным, погибли почти семь миллионов человек, из них более миллиона – в США.
Заявления Лаврова: о роли НПО на Кавказе, формате «3+3» и Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, проведенной вместе со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве, исключил какое-либо сотрудничество с Западом по Южному Кавказу.
Как пишет издание Civil.ge, на фоне прошедших в Тбилиси акций протеста против законопроектов об «иноагентах» и их последующего отзыва властями Грузии, глава МИД России отметил, что Запад добивается своих целей на Южном Кавказе с помощью неправительственных организаций, в том числе с финансовой помощью, и готовит «цветные революции» в этой части мира, как и в любом другом регионе. По его словам, НПО продвигают интересы Запада и пытаются дискредитировать Россию и Иран. Таким образом, по его словам, он не видит возможности и необходимости вести какой-либо диалог с Западом по Южному Кавказу, как и по другим важным вопросам международной повестки дня. По словам Лаврова, Запад себя «полностью дискредитировал».
«Мы прекрасно видим, какие цели Запад преследует на Южном Кавказе», — добавил он.
Министр иностранных дел России также обвинил Запад в попытке отдалить Россию от ее соседей. Он обратил внимание на инициированный Россией формат «3+3», который предполагает участие трех стран Южного Кавказа, а также России, Ирана и Турции. По словам Сергея Лаврова, Грузия все еще думает о присоединении к формату и что «дверь для Грузии открыта».
Он также обвинил Запад в подрыве усилий России по развитию формата «3+3» и заявил, что Запад навязывает странам Южного Кавказа свои услуги. По его утверждению, Запад также пытается установить и укрепить свою «гегемонию» повсюду, в том числе и вдали от своих границ, нарушая тем самым «законные интересы» трех ближайших соседей стран Южного Кавказа. Он уточнил, что имеет в виду интересы России, Ирана и Турции.
Диалог Баку и Карабаха
Как пишет Радио Азатутюн, Москва накануне впервые выразила свою позицию относительно идеи прямого диалога между Баку и жителями Нагорного Карабаха. По словам Сергея Лаврова, он поддерживает заявление премьер-министра Армении о том, что вопросы прав и гарантий безопасности народа Нагорного Карабаха должны решаться между представителями Карабаха и Баку.
«О том же шла речь в «Минских соглашениях», о том, какие права должны быть у жителей восточной части Украины. Право на родной язык, право обучать детей на этом языке, жить, работать, используя этот язык, сохранять свою культуру, религию, иметь возможность для местного самоуправления и иметь какие-то особые связи со своими соотечественниками. В случае с Донбассом это была Россия. Примерно такие же права были предусмотрены и в подписанном между Белградом и Приштиной 10 лет назад соглашении о создании «сербских органов местного самоуправления Косово». Я думаю, что примерно такой же набор прав необходим и для карабахцев», – отметил Лавров.
Глава МИД России выразил мнение, что достижение подобных договоренностей не является сложной задачей, но, как он подчеркнул, все зависит от порядочности посредников.
Лачинский коридор
Сергей Лавров заявил, что проблему Лачинского коридора следует рассматривать исключительно в контексте трехсторонних заявлений, и особо подчеркнул, что у каждой стороны есть свои обязательства. Что должна делать армянская сторона для открытия единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабаха с Арменией, российский чиновник не уточнил.
«Мы выступаем за то, чтобы строго, в полном объеме, без каких-либо импровизаций выполнять все трехсторонние договоренности. Прежде всего, договоренности, которые были подписаны в ночь с 9-го на 10-е ноября 2020 года. Проблема Лачинского коридора должна рассматриваться исключительно в этом контексте», – подчеркнул глава МИД РФ.
«Запад пытается рассорить Россию и Армению»
Хотя официальный Ереван настаивает на том, что размещение миссии наблюдателей ЕС на границах Армении, вызвавшее недовольство Москвы на фоне бездействия союзников по ОДКБ, было вынужденным шагом с целью противодействия угрозам безопасности, Лавров продолжил утверждать, что Запад пытается рассорить Россию и Армению.
«Мы видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению, давайте называть вещи своими именами, расшатать региональную архитектуру безопасности», – заявил Лавров, выразив убежденность в том, что Запад заботят отнюдь не интересы стран региона, а свои геополитические интересы.
Арарат Мирзоян вновь подтвердил, что миссия ЕС носит исключительно гражданский характер, в то же время подчеркнув, что формулировка вопроса об отказе от миссии ОДКБ на границе Армении некорректна, поскольку, как он заявил, Армения не отказалась от миссии, проект существует, и работа над ним продолжается.
- Это вторая встреча Лаврова и Мирзояна в этом году, предыдущая состоялась 3 марта в Дели. В декабре в Москве планировалась трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Азербайджана, но из-за блокирования Лачинского коридора Мирзоян отменил свое участие. Накануне глава российской дипломатии заявил, что есть предварительная договоренность о трехсторонней встрече на уровне министров, сейчас выбирают подходящий день.
В Джанкое в аннексированном Крыму после атаки дронов произошли взрывы
Российский Следственный комитет начал расследовать взрывы в городе Джанкой на севере аннексированного Крыма, которые произошли накануне вечером.
Российские власти Крыма и Следственный комитет утверждают, что речь шла об атаке нескольких беспилотников. Утверждается, что они были сбиты, но их обломки повредили домовладение и магазин. Один человек был ранен. Утверждается, что целью беспилотников были гражданские объекты, при этом в сообщении СК не говорится, кто выпустил беспилотники.
Ранее глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Джанкоя «сработала ПВО». Российский глава администрации города Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники, на двух улицах нашли обломки дронов.
Издание «База» публикует фотографии обломков беспилотников.
По всей видимости, речь идёт об одной из модификаций китайского коммерческого дрона SkyEye. Ранее SkyEye использовался в качестве барражирующих боеприпасов при атаках на НПЗ в Новошахтинске и на штаб Черноморского флота в Севастополе, за которыми предположительно стояла Украина.
Телеграм-канал Astra утверждает, что в результате ударов пострадали железнодорожный узел, в том числе локомотивное депо, здание охраны вокзала и склады, а также магазин.
Российские власти не подтверждали, что ущерб был нанесён железнодорожным объектам.
Возле Джанкоя находится российский военный аэродром, в самом городе и рядом размещены еще ряд военных объектов и железнодорожный узел, используемый российскими военными.
Главное управление разведки Украины заявило, что в Джанкое в результате взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр НК» при транспортировке по железной дороге. При этом Киев прямо не подтвердил, что беспилотники были украинскими.
Нью-Йорк готовится к протестам в случае предъявления обвинений Трампу
Власти американских городов готовятся к акциям протеста сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, которые, как ожидается, могут последовать за предъявлением ему уголовных обвинений окружной прокуратурой Манхэттена. Об этом сообщают американские средства информации.
По данным телекомпании ABC, представители секретной службы и нью-йоркской полиции провели в понедельник совещание, на котором обсуждались детали совместной операции по обеспечению безопасности процедуры задержания и предъявления обвинений бывшему президенту. которая, в случае вынесения обвинений, пройдет в помещении окружного суда на Манхэттене. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выразил уверенность в том, что полиция сумеет обеспечить порядок в городе и не допустить проведения «неуместных акций». В то же время мэр Нью-Йорка заявил, что он не обсуждал с окружным прокурором вопрос предъявления Дональду Трампу обвинений, он действует, исходя из «различных сообщений».
Известно, что в течение нескольких месяцев специально созванное окружным прокурором Элвином Браггом большое жюри Нью-Йорка изучало подробности дела по подозрению Дональда Трампа в незаконном расходовании денег. Прокуратура считает, что Трамп во время президентской кампании 2016 года через своего адвоката уплатил 130 тысяч долларов за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс, списав их как расходы по бизнесу. Дэниэлс утверждала, что у нее десятью годами раньше был роман с Трампом. Сам Дональд Трамп в cубботу заявил о том, что он ожидает, что он будет арестован во вторник и призвал сторонников к протестам: «Мы не можем сидеть и наблюдать, как они убивают нашу страну! Протестуйте, протестуйте, протестуйте!»
Представители нью-йоркской прокуратуры не комментировали сообщений о возможности предъявления обвинений бывшему президенту. Телекомпания Foxnews со ссылкой на свои источники сообщает о том, что большое жюри продолжает работу и предъявление обвинений состоится на будущей неделе.
Видные политики-республиканцы выступили с критикой действий манхэттенского прокурора, назвав это дело политическим преследованием.
Никогда прежде действующим и бывшим президентам США не предъявлялись уголовные обвинения.
Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на арест Путина
Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Европейского союза, посвященного выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений на территории Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Из-за позиции Венгрии верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением от своего имени, сообщив, что Европейский союз «принял к сведению» решение МУС.
«ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса по привлечению к ответственности российских лидеров за преступления и зверства в Украине, которые совершаются по их приказу, с их позволения или которые они совершают сами», – заявил Боррель.
«Решение Международного уголовного суда в отношении Владимира Путина - очень важное событие, фактор, меняющий игру», – сказал глава европейской дипломатии.
Министры юстиции ЕС 20 марта опубликовали собственное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия также не подписала.
Позиция Венгрии относительно выдачи ордера на арест Владимира Путина может быть высказана на очередном саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 23–24 марта, пишет Bloomberg.
По данным агентства, в проекте совместного заявления используются формулировки, похожие на комментарий Борреля. В тексте отмечается, что ЕС «принимает к сведению» недавно выданные ордеры на аресты Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
По словам источников Bloomberg, некоторые лидеры ЕС, вероятно, будут настаивать на более жестких формулировках.
- Международный уголовный суд подозревает Путина и Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с занятых территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. МУС отмечает, что существуют разумные основания считать, что Путин несёт личную ответственность за предполагаемые преступления.
- Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.
Госдепартамент США опубликовал отчет о правах человека в мире
Государственный департамент США в понедельник выступил с ежегодным отчетом о правах человека в странах мира за прошлый год. Доклад представил госсекретарь США Энтони Блинкен. В нем проанализированы 198 государств.
Такие отчеты Госдепартамент готовит уже почти 50 лет в сотрудничестве с местными и международными статистическими и правозащитными организациями. Сведения из разных стран рассматриваются на предмет соответствия международному законодательству и Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН.
В числе событий, вызвавших в 2022 году наибольшее беспокойство, авторы доклада назвали военное вторжение России в Украину, подавление массовых протестов в Иране, репрессии против мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая и притеснения женщин в Афганистане. Кроме того, критическая ситуация с гражданскими и политическими правами отмечена с Южном Судане, Сирии и Камбодже.
В отношении России в докладе отмечены многочисленные военные преступления, в которых подозреваются российские войска в Украине. Среди них - убийства мирных жителей, пытки, сексуальные преступления, насильственная депортация украинских граждан, включая детей. Кроме того, в самой России наблюдается недостаток независимости ветвей власти друг от друга и многочисленные нарушения демократического процесса на выборах 2018 и 2021 года.
В докладе подчеркивается, что федеральные власти практически утратили контроль над происходящим в Чечне. Говорится также о преследованиях ЛГБТ-людей, о репрессиях в отношении журналистов и обычных людей, которые критикуют действующую власть, большом количестве домашнего насилия и широко распространенной коррупции.
В отношении Украины, помимо происходящих на ее территории военных преступлений, указано, что в отношении украинских властей тоже имеются свидетельства о политических притеснениях. В их число входят случаи арестов и предполагаемых убийств - таких, как арест и убийство в марте 2022 года Дениса Киреева, который участвовал в первых украинско-российских переговорах. США критикуют слишком медленный ход расследования убийств и других преступлений во время «революции достоинства» 2013-2014 годов. Есть сообщения о жестоком обращении полиции с задержанными и о плохих условиях в тюрьмах.
Отчетов о соблюдении прав человека в самих США в докладе не содержится.
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