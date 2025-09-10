Джей Ди Вэнс: Кремль требует у Киева 6 тысяч квадратных километров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил в интервью программе The Matt Gaetz Show на канале One America News, что Кремль выдвинул территориальные требования к Украине и претендует на 6 тысяч квадратных километров территории, которую сейчас контролирует Киев.

«Русские хотят примерно 6 тысяч квадратных километров, которые они ещё не завоевали военной силой. Это то, чего хотят русские» — сказал Вэнс, комментируя требования Москвы. Украинцы же, по его словам, хотят получить гарантии безопасности, «будь то от европейцев или от кого-то ещё».

«Им нужна уверенность, что если они заключат соглашение, русские не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя большего. Вопрос в том, пойдут ли русские и украинцы через эти двери мира, которые открыл президент (Дональд Трамп). Мы продолжаем усердно работать над этим», — подчеркнул Вэнс.

На вопрос об американских санкциях против России и о том, почему самые жёсткие из них до сих пор не введены Белым домом, Вэнс ответил, что кроме «продолжающегося конфликта» в Украине президент США Дональд Трамп «не видит никаких причин» экономически изолировать Россию. По его мнению, Трамп будет стремиться к более тесным экономическим связям с Россией, если война в Украине завершится.

«Нравится вам Россия или нет, согласны вы с их аргументами по поводу конфликта или нет, есть простой факт: у них много нефти, много газа, много минеральных ресурсов», — отметил Вэнс.

Ранее разные источники сообщали, что на переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске Путин связывал возможное соглашение о прекращении огня в Украине с требованием передать ему всю Донецкую и Луганскую области, а взамен соглашался на «заморозку» линии фронта в Херсонской и Запорожской областях Украины, которые Москва контролирует лишь частично. Уже передав эти требования, Россия вошла в Днепропетровскую область и продолжает вести бои в Харьковской и Сумской областях Украины.