Основатель Oracle Ларри Эллисон стал самым богатым человеком в мире

Основатель компании Oracle Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, обогнав почти год возглавлявшего список самых состоятельных людей планеты Илона Маска, сообщает Bloomberg.

Состояние 81-летнего Эллисона увеличилось на 101 миллиард долларов к 10:10 утра по нью-йоркскому времени после публикации квартального отчёта Oracle Corp., который превзошёл прогнозы и указал на перспективы дальнейшего роста корпорации.

В результате капитал Эллисона достиг 393 миллиардов долларов, согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg. Это стало крупнейшим однодневным ростом состояния, когда-либо зафиксированным в истории индекса.

Состояние Илона Маска сейчас «всего» 385 миллиардов долларов.