Экс-послы Грузии призывают партнеров продолжить поддержку европейской перспективы страны

Членство в ЕС и НАТО – единственный путь к укреплению суверенитета, демократии и мирному восстановлению территориальной целостности, заявляют бывшие грузинские дипломаты. 118 подписантов заявления отмечают, что прошел год с момента «как «Грузинская мечта» фактически остановила движение страны в направлении ЕС, затормозила прогресс и развитие».

«Дезинформация и откровенная ложь – утверждение, будто кто-то требовал от Грузии уступок в части суверенитета или открытия «второго фронта» в обмен на продолжение процесса интеграции в ЕС. Обязательства, взятые Грузией после подачи заявки на членство, были связаны, в том числе, с укреплением верховенства закона, усилением государственных институтов, обеспечением независимости судебной системы, искоренением коррупции и уважением прав и свобод человека. Эти критерии идентичны для любого государства-кандидата в ЕС. Именно выполнение этих условий «Грузинская мечта» сознательно отказалась продолжить, остановив путь к европейскому будущему», - говорится в заявлении.

Бывшие дипломаты подчеркивают, что это решение ограничило доступ населения Грузии к преимуществам интеграционного процесса и «поставило под угрозу важнейшие достижения, включая безвизовый режим с ЕС». Более того, в Грузии целенаправленно поощряются «антизападные настроения и предпринимаются попытки дискредитации стратегических партнёров», говорится в заявлении и отмечается, что с момента восстановления независимости государства, страны-члены ЕС и НАТО «всегда стояли рядом с нами, особенно когда Грузия сталкивалась с экзистенциальными угрозами»:

«В самые трудные годы именно партнёры и настоящие друзья помогали нам в формировании государственных институтов, укреплении оборонной и безопасности систем. На их поддержке было основано преодоление тяжёлых последствий полномасштабной военной агрессии России против Грузии в 2008 году, а Миссия наблюдателей ЕС и сегодня остаётся единственным международным механизмом у линии оккупации. С участием США и ЕС на протяжении многих лет успешно осуществлялась политика непризнания т.н. независимости оккупированных Россией территорий. На этом фоне проведение параллелей между нашими стратегическими партнёрами и Россией или же отождествление ЕС с Советским Союзом – абсурдно и аморально».

Дипломаты также заявляют, что принятые в последнее время «репрессивные законодательные изменения, атаки на свободу выражения, преследование инакомыслия, попытки подавления мирных протестов и ежедневный рост числа политзаключённых» ещё больше отдалили Грузию от ЕС и нанесли серьёзный удар по репутации страны.

«Очевидно, что внешнеполитический курс, проводимый сегодня «Грузинской мечтой», полностью противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии и многовековому цивилизационному выбору грузинского народа. Несмотря на то, что в нынешних условиях крайне трудно говорить о будущем, мы верим, что в новой евроатлантической архитектуре безопасности, которая формируется сейчас, Грузия будет рассматриваться как неотъемлемая часть свободного мира», - пишут экс-дипломаты.

Они также обращаются к партнёрам с просьбой сохранить грузинский вопрос в политической повестке, учитывать волю большинства граждан и продолжить поддержку свободы, территориальной целостности и европейской перспективы Грузии.