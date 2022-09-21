Экс-телеведущая Жанна Агалакова отказалась от российских наград

Рамзан Кадыров заявил об участии 15-20 женщин в антивоенном митинге в Грозном – ранее власти республики отрицали, что акция планируется. Правозащитники сообщали о задержаниях. Глава Чечни косвенно подтвердил эту информацию, сказав, что у него состоялся разговор с вышедшими на митинг.

По данным Кавказ.Реалии, митинг 21 сентября стал практически первой за годы правления Кадырова акцией против действий местных властей.

Согласно сообщению, которое Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале, у трех из 20 женщин сыновья принимают участие в войне в Украине. У двоих из них – это единственные сыновья.

"Мы изначально сказали, что единственного сына мы не будем брать. Как так получилось, не знаю, [что] двое из них [отправили] единственных сыновей. Еще 15-20 женщин, которые получили копейки от европейских организаций, тоже вышли, и на вопрос, почему они сегодня вышли на площадь, они стали задавать вопросы жилищные, коммунальные, социальные. Я сказал, что если нет мужчин дома, чтобы обеспечить им достойный сегодняшний и завтрашний день, эти мужчины должны находиться на территории специальной военной операции (так власти РФ называют войну с Украиной. – Прим.)", – заявил глава Чечни.

Кадыров не привел никаких доказательств о получении женщинами денег "от европейских организаций".

Он также призвал жителей республики не выходить на антивоенные протесты, а тех, кто все же выйдет, назвал "врагами народа" и потребовал отправлять в зону боевых действий. Как утверждает Кадыров, в подконтрольной ему республике нет ни одного случая отказа от участия в боевых действиях, а все отправленные военные уехали в Украину добровольно.

По данным чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, запланированная на 10:00 акция не состоялась, площадь перед мечетью была оцеплена и огорожена мобильным забором. Позже в оппозиционном телеграм-канале 1ADAT появилась информация о задержании женщин, которые стали собираться на площади в 9:30 до официального начала митинга. Сообщалось, что их удерживают в мэрии Грозного, где присутствуют журналисты ЧГТРК "Грозный".