Признание так называемой независимости с нашей стороны невозможно – Кобахидзе

«Ни прямое, ни косвенное признание так называемой независимости с нашей стороны невозможно», заявил грузинский премьер, комментируя призывы югоосетинских лидеров к признанию независимости Южной Осетии и подписанию соглашения о неприменении силы. При этом Ираклий Кобахидзе в очередной раз подтвердил, что «единственный путь восстановления территориальной целостности (Грузии) — мирный».

«Для нас этот призыв несерьёзен. Что касается ненападения, мы заявляем одно – единственный путь восстановления территориальной целостности – это мирный путь, и, конечно, ни о каком другом соглашении или документе не может быть и речи… Ни прямое, ни косвенное признание так называемой независимости с нашей стороны невозможно, поэтому любой призыв, намекающий на это, для нас категорически неприемлем», — заявил премьер.

Кобахидзе сделал этот комментарий после того, как возложил цветы к мемориалу погибшим на российско-грузинской войне. «Грузинская мечта» считает 8 августа датой начала августовской войны 2008 года. В этот день, 17 лет спустя, лидеры партии посетили братское кладбище братьев Мухатгверди.

«8 августа — трагическая дата, это была самая серьёзная авантюра, предательство, совершённое тогдашним правительством. Этот день напоминает нам, что страной должно управлять суверенное правительство, правительство, действующее в своих интересах, а не в интересах внешних сил», — заявил Ираклий Кобахидзе.