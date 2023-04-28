Премьер Грузии выступит на анти-ЛГБТ форуме в Венгрии. Реакции

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC). Информацию подтвердили в администрации грузинского правительства.

Мероприятие, которое СМИ называют «анти-ЛГБТ конференцией», пройдет в Венгрии 4-5 мая. Главный спикер форума – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Анонс выступления грузинского премьера опубликовала будапештская консервативная организация «Центр фундаментальных прав».

«(Ираклий Гарибашвили) считает, что Грузия — консервативное общество c христианскими ценностями. Гарибашвили полагает, что активисты и политики обязаны уважать волю большинства, а подавляющее большинство грузин отвергает пропагандистское, демонстративное давление ЛГБТК», — говорится в сообщении.

Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, впервые была проведена в 1974 году. В прошлом году это мероприятие также проходило в столице Венгрии. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям – «Бог, Родина, семья».

В этом году девиз конференции – «Вместе мы сила». По информации Associated Press, в центре внимания конференции будет «кошмар либералов: международный союз национальных сил».

«Не удивлюсь, если следующее приглашение Гарибашвили получит из Северной Кореи», – говорит бывший член «Единого национального движения» Нона Мамулашвили.

«Правительство «Грузинской мечты» демонстративно и целенаправленно вредит процессу интеграции в Европейский Союз», — считает Тамта Микеладзе из «Центра социальной справедливости». Он считает неоправданным участие Гарибашвили в гомофобной, антигендерной конференции перед возможным предоставлением Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

«Ценности этого человека лучше всего видны в таких вопросах, и он, наверное, самый «темный» политик в истории Грузии. Никто не любит Виктора Орбана на Западе, и единственный человек, с которым Гарибашвили поддерживает активные отношения из ЕС, — это Виктор Орбан. Это хорошо говорит о его ценностях», — говорит Георгий Табагари из «Тбилиси прайда». Он также считает саботажем участие премьер-министра в конференции, запланированной в Будапеште.

Участие Гарибашвили в конференции прокомментировала посол Венгрии в Грузии Анна Мария Шико.

«Организаторы Консервативной конференции направили приглашение премьер-министру Гарибашвили, потому что это широкая платформа политических взглядов, это касается ценностей, которые мы разделяем», – отметила она.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон, комментируя участие Гарибашвили в конференции, обратилась к группе политических партнеров «Грузинской мечты» в Европарламенте. «Мечта» является членом-наблюдателем Европейской социалистической партии (PES), которая представлена в Европарламенте в составе «Прогрессивного альянса социал-демократов» (S&D).

«Вы видели? Ваш партнер, грузинская партия, ведет предвыборную кампанию с крайне правым лагерем Стива Бэннона и другими в Венгрии… Вы уверены, что это правильный альянс для «прогрессивной» партии?» — написала фон Крамон в Twitter.

СМИ напоминают, что правительства Венгрии и Грузии не скрывают своих симпатий к политике друг друга. В октябре 2022 года Виктор Орбан назвал своего грузинского коллегу «великим политиком среди немногих», кто «вернулся», а Ираклий Гарибашвили отметил, что правительство Грузии во многом взяло пример с Венгрии.