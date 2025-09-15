Гражданин Грузии, задержанный 8 сентября у разделительной линии, освобожден

Гражданина Грузии Гамлета Маргвелашвили, задержанного 8 сентября у разделительной линии, освободили из-под стражи в Цхинвали. Об этом сообщила пресс-служба КГБ самопровозглашённой республики Южная Осетия.

По информации ведомства, житель села Земо Хвити Горийского муниципалитета в состоянии алкогольного опьянения ненамеренно пересёк де-факто границу. Сегодня его передали грузинской стороне.

Ранее в Цхинвали заявили, что задержанный проехал через разделительную линию на тракторе в районе села Никози, а после задержания сообщил сотрудникам милиции, что направлялся к родственникам в село Исаккау.

В СГБ Грузии тогда возложили ответственность за незаконное задержание гражданина на российские оккупационные силы.