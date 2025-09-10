Гражданин Грузии, задержанный в мае у разделительной линии, освобожден

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщает об освобождении задержанного ранее у разделительной линии гражданина Грузии Тенгиза Корашвили. Как говорится в заявлении СГБ, он уже находится на территории, контролируемой центральными властями:

«Тенгиз Корашвили, незаконно задержанный оккупационными войсками близ села Хурвалети Горийского муниципалитета 19 августа текущего года, находится на свободе и находится на территории, контролируемой центральными властями. Мы продолжаем активно работать по освобождению всех граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях».

В пресс-службе КГБ самопровозглашенной республики ЮО заявляют, что Корашвили Тенгиз «в состоянии алкогольного опьянения намеренно перешел государственную границу и был признан Ленингорским районным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы» с назначением наказания в виде лишения свободы.

«10 сентября 2025 года в связи с истечением срока наказания Корашвили освобожден и установленным порядком передан грузинской стороне», - рассказали в КГБ.

Между тем, днем ранее Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила о задержании еще одного гражданина Грузии у разделительной линии в Горийском муниципалитете.