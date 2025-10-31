Кобахидзе анонсировал разработку плана развития Грузии до 2035 года

Грузинский премьер-министр Ирaклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства заявил о начале работы над десятилетней стратегией развития страны на 2026–2035 годы. По его словам, план станет «лаконичным документом, в котором будут подробно прописаны конкретные цели и задачи, сроки их выполнения и реализации».

«Мы получим очень конкретный путеводитель, который обеспечит последовательное и стабильное развитие страны в ближайшие годы. Работа над документом уже началась, чтобы получить качественный ориентир для нашей будущей деятельности», – отметил Кобахидзе.

Ранее ориентиром для «Грузинской мечты» был 2030 год. В 2014 году миллиардер и основатель партии Бидзина Иванишвили создал «Общество 2030». В 2022 году правительство утвердило «Стратегию развития Грузии – Видение 2030». Тогда Кабмин возглавлял Ираклий Гарибашвили, который сейчас обвиняется в легализации незаконных доходов в особо крупном размере.

Премьер также подчеркнул успехи в борьбе с коррупцией: «В стране сделано множество конкретных шагов по её искоренению. Деятельность правительства полностью прозрачна, и все его акты доступны каждому гражданину».

Он поблагодарил министра инфраструктуры Реваза Сохадзе за работу по «исправлению проблемных проектов и созданию новой практики, которая обеспечит качественное выполнение всех инфраструктурных проектов в стране».