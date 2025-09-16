У Каладзе «нет информации» о возможном задержании Гарибашвили

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил журналистам, что не располагает сведениями о возможном задержании бывшего премьер-министра и экс-лидера правящей партии Ираклия Гарибашвили.

«Не имею никакой информации», – сказал Каладзе 16 сентября, подчеркнув при этом, что по-прежнему считает Гарибашвили своим другом.

Слухи о возможном задержании политика, покинувшего пост и ушедшего из политики в апреле 2024 года, регулярно появляются в СМИ и распространяются оппозицией. 15 сентября лидер «Национального движения» Тина Бокучава заявила, что арест может состояться в ближайшие дни.

Премьер Ираклий Кобахидзе, комментируя вопросы о том, может ли Гарибашвили стать следующей мишенью Службы государственной безопасности, назвал их «спекулятивными» и отказался давать оценки.

На фоне этих заявлений продолжаются процессы против окружения бывшего премьера: 11 сентября был задержан экс-министр обороны Джуаншер Бурчулдзе, обвиняемый в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании доходов. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее в рамках антикоррупционных расследований был арестован и заместитель министра экономики Ромео Микаутадзе.

Ираклий Гарибашвили дважды возглавлял правительство Грузии. В апреле 2024 года он объявил о полном уходе из политики, объяснив решение желанием уделять больше времени семье.