6 грузинских организаций подали иск в ЕСПЧ против FARA

Пять грузинских неправительственных организаций и одно СМИ подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против законов, принятых грузинским правительством. Среди законов, соответствие которых стандартам Европейской конвенции о правах человека оспаривают истцы – местная версия FARA.

«Жалоба касается как репрессивного законодательства, так и конкретных действий, предпринятых на основании этих законов, в частности, расследования, инициированного Антикоррупционным бюро в отношении некоторых истцов. Мы утверждаем, что цель правительства — не обеспечение соблюдения законов, а подавление инакомыслия и прекращение нашей деятельности, чтобы мы больше не могли помогать людям. Эти законы фундаментально противоречат свободе объединений и свободе выражения мнений, праву на неприкосновенность частной жизни, справедливому судебному разбирательству и другим правам» », — заявляет Transparency International Georgia (TI).

Среди других заявителей:

Центр исследований экономической политики (EPRC); Центр верховенства права; Европейская орбита Грузии; Гражданское движение за свободу; Publica.

В совместном иске они попытаются доказать, что были нарушены несколько статей Европейской конвенции о правах человека. Среди которых:

Свобода выражения мнений (статья 10)

Свобода собраний и объединений (статья 11)

Уважение частной жизни (статья 8)

Право на справедливое судебное разбирательство (статья 6)

А также нарушение статей 7 («Наказание без закона») и 18 («Сфера применения ограничений прав»).

Напомним, грузинское правительство, с одной стороны, обвиняет различные организации, включая Transparency International, в нарушении FARA, а с другой стороны, расследует деятельность организаций гражданского общества в рамках уголовного расследования по делу о «диверсии».

В рамках этого дела были заморожены счета семи неправительственных организаций. Представители нескольких из них уже допрошены.

5 сентября, после завершения допроса мировым судьёй, руководитель Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе заявила в беседе с журналистами, что «цель этих процессов — сокрытие плана по уничтожению гражданского общества».