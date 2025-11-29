Грузинский оппозиционер Алеко Элисашвили задержан – адвокат

Задержан грузинский политик, один из лидеров оппозиционной партии «Сильная Грузия - Лело» Алеко Элисашвили. Информацию подтверждает его адвокат Георгий Рехвиашвили.

По его словам, Элисашвили задержан по уголовной статье и сейчас его перевозят в изолятор Дигоми.

«Если мне дадут возможность, я навещу его. Больше ничего не знаю. Известно, что его задержали сегодня утром, на улице, и он задержан по уголовной статье», – сказал адвокат в разговоре с грузинской службой Радио Свобода.

Издание «Публика» пишет, что Алеко Элисашвили избит.

«Этот факт я смогу подтвердить после того, как увижусь с ним. Пока ничего не знаем, сейчас уточняем», – отметил адвокат.

В прошлом году Элисашвили обвинили в нападении на сторонника правящей партии Али Бабаева. Тогда его сначала задержали, а затем отпустили под залог. По какому делу его задержали сейчас, пока неизвестно.

В настоящее время под уголовным преследованием или в тюрьме находятся лидеры всех основных оппозиционных партий Грузии. Кроме того, правящая партия подала иск в Конституционный суд с требованием запретить три ключевые оппозиционные силы – «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию – Лело».