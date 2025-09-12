Accessibility links

Грузинскую активистку Меги Диасамидзе освободили под залог в 2000 лари

Меги Диасамидзе

23-летняя Меги Диасамидзе, задержанная 10 сентября по обвинению в повреждении предвыборного баннера кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе, была освобождена из зала суда под залог в размере 2000 лари. Следующее заседание по делу назначено на 28 октября.

«На судебном процессе я узнала, что прокуратура требовала залог. До этого, когда адвокаты пришли ко мне в изолятор и сказали, что я задержана по уголовному делу, я была готова ко всему. Думаю, сейчас началась серьёзная фаза борьбы, и все должны быть готовы ко всему. Но когда Шота (Шота Тутберидзе — адвокат) сказал мне: «ты идёшь вместе с нами», — я обрадовалась», — рассказала девушка грузинской службе Радио Свобода освобождения.

В день, когда была задержана активистка, правоохранительные органы сообщили и о задержании двое мужчин – сторонников партии власти, напавших 8 сентября на проспекте Меликишвили на участников митинга. Оба обвиняемых были освобождены, поскольку, как заявили в МВД «активисты не сотрудничали со следствием».

Между тем, прокурор Нино Жвания исключила версию о том, что освобождение Меги Диасамидзе под залог связано с освобождением от уголовной ответственности сторонников «Грузинской мечты»

На прошедшем судебном заседании адвокат Меги Диасамидзе Шота Тутберидзе назвал «макулатурой» доказательства прокуратуры против активистки и отметил, что в деле – 193 фотографии «Грузинской мечты» и «позорные показания полицейских», которые утверждают, что «конфиденциальный источник сообщил им, что это была Меги Диасамидзе».

«Я давно работаю по политическим делам, и такому низкому стандарту даже полиция 90-х позавидовала бы… Леван Мачавариани (руководитель штаба Кахи Каладзе и депутат от «Грузинской мечты»), который является владельцем Setanta Sports, владеет имуществом и является миллионером, был оформлен как информатор 112 и жалуется, что повредили «дорогостоящие баннеры» (всего речь идёт о 380 лари ущерба)», - заявил Тутберидзе.

Среди нарушений отмеченных при задержании активистки её правозащитники называют отказ в праве связаться с адвокатом и семьёй. Самой Меги во время задержания не объяснили причин, по которым её задерживают.

«Я ехала домой в Ланчхути. Патруль остановил маршрутку. Полицейский разговаривал с водителем, но смотрел мне прямо в глаза и улыбался… Потом меня задержали, привели двух женщин-полицейских, сказали: «не скучай»… Через два часа пришёл следователь, не сказал, почему я задержана. Упомянул статьи — 173-ю и 166-ю», — рассказала сама Меги о своём задержании.

10 сентября Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании трёх человек в связи с событиями, произошедшими на улице Меликишвили в Тбилиси 8–9 сентября. Двое из них обвиняются в насилии над демонстрантами, а Меги (Ирма) Диасамидзе была задержана по обвинению в повреждении предвыборного баннера мэра Тбилиси и кандидата на новый срок Кахи Каладзе. По данным МВД, ей инкриминируется статья 187 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающая наказание за «повреждение или уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб».

