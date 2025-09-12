Accessibility links

Сторонники Каладзе, применившие насилие на акции, не будут привлечены к ответственности

Сторонники кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе, которые применили насилие против участников акции, были освобождены, заявил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

«Пострадавшие активисты не сотрудничали со следствием, и исходя из их показаний, стало невозможным привлечение к ответственности двух лиц, задержанных по обвинению в групповом насилии. Соответственно, сегодня они были освобождены из-под стражи», – заявил Александр Дарахвелидзе.

Грузинская служба Радио Свобода уточняет у пострадавших подробности.

Заместитель министра внутренних дел также сообщил, что прокуратура требует освободить под залог 23-летнюю активистку Меги Диасамидзе, задержанную по обвинению в повреждении баннера Кахи Каладзе (нанесении надписи). Это не означает прекращения уголовного дела против неё.

10 сентября Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании трёх человек в связи с событиями, произошедшими на улице Меликишвили в Тбилиси 8–9 сентября. Двое из них обвинялись в насилии над демонстрантами, а Меги (Ирма) Диасамидзе была задержана по обвинению в повреждении предвыборного баннера мэра Тбилиси и кандидата на новый срок Кахи Каладзе. По данным МВД, ей инкриминируется статья 187 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающая наказание за «повреждение или уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб».

