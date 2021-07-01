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К столетию Компартии Китая в Тибете открыли высокоскоростную магистраль
В Китае в эти дни отмечается 100-летие Коммунистической партии Китая (КПК) - она правит страной уже более 70 лет. Нынешнее китайское государство - Китайская народная республика - было создано в 1949 году после победы коммунистов в гражданской войне.
Председатель КНР и лидер компартии Си Цзиньпин в четверг в выступлении, приуроченном к годовщине, пообещал добиться "воссоединения" КНР с Тайванем. Этот остров контролирует местное правительство, не подчиняющееся Пекину. Власти Тайваня официально считают себя легитимным правительством Китайской республики, КНР же считает Тайвань мятежной провинцией.
Как отмечает "Голос Америки", при Си Цзиньпине коммунистический Китай активизировал усилия по утверждению претензий на свой суверенитет над Тайванем, в том числе регулярно посылая к острову истребители и бомбардировщики. "Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение родины – это неизменные исторические задачи КПК и общее чаяние всего китайского народа", – заявил Си Цзиньпин, выступая на площади Тяньаньмэнь в Пекине. По его словам, речь идёт о мирном воссоединении, при этом официальный Пекин никогда не исключал применения силы для установления контроля над Тайванем.
Одна из наиболее масштабных строек, завершённых к 100-летию КПК - высокоскоростная железнодорожная магистраль в Тибете. Она связывает столицу Тибетского автономного района Лхасу и город Ньингчи. Почти вся трасса протяжённостью 435 километров проложена на высоте более 3 тысяч метров, путь включает в себя 47 тоннелей и 121 мост. На магистраль было потрачено более 5 миллиардов долларов. Это первая электрифицированная магистраль в Тибете. Впоследствии она будет доведена до города Чэнджу в провинции Сычуань.
Тибет был связан с остальной территорией Китая железной дорогой в 2006 году, однако эта магистраль не является высокоскоростной.
Критики действий китайских властей отмечают, что их цель - не столько развитие инфраструктуры региона, сколько стремление уничтожить его идентичность и изменить структуру населения.
- Компартия Китая считается крупнейшей политической организацией в мире - в ней официально более 95 миллионов членов.
Другие новости дня
В Абхазии рассказали об идее выпускать холодильники «Саратов» для экспорта в Сирию
В самопровозглашенной республике Абхазия может открыться производство холодильников «Саратов». Об этом СМИ сообщили после встречи главы сухумской администрации Беслана Эшба с делегацией «Саратовского электроагрегатного производственного объединения» (СЭПО) во главе с директором Артуром Темировым.
Темиров предложил рассмотреть вариант организации в Абхазии сборочного производства холодильников. Он также отметил, что предприятие заинтересовано и в импорте холодильников в страны ближнего зарубежья через Абхазию.
Беслан Эшба, в свою очередь, говорит, что у абхазской стороны есть возможности реэкспорта продукции СЭПО, например, в Сирийскую Арабскую Республику, с которой Абхазия сотрудничает в различных областях, в том числе и в сфере экономики.
Глава российской консалтинговой компании «Бриикс» Юрий Пужалин заявил порталу «Бизнес-вектор», что через сухумский порт продукцию можно будет отправлять в ряд ближневосточных регионов, включая Сирию и Иран. Эти страны отличаются большим рынком и находятся под санкциями, – отметил он.
Интерес саратовского завода к Абхазии, считает специалист, может быть вызван и её правовым статусом.
«Это непризнанная республика. Инвестировать туда может только Россия, которая ее признала. Больше никто», – заявил Юрий Пужалин.
В самой Абхазии к инициативе о производстве холодильников отнеслись скептически.
«Выпускать в Абхазии холодильники? Ребята, вы сперва кассовые аппараты в стране введите и почините несчастный гудаутский томограф, который работает через день. Будьте реалистами», – пишет Telegram-канал «Абхазия-центр».
Грузинского оппозиционера Гоги Цулая освободили под залог
Оппозиционный политик Гоги Цулая, обвиненный в насилии и сексуальных домогательствах, освобожден под залог в 6 тысяч лари (около 2000 долларов).
Как пишет «Новости-Грузия», судья удовлетворил ходатайство адвоката Цулая Валери Гелбахиани и изменил меру пресечения с предварительного заключения на залог.
Гоги Цулая был задержан 16 марта, а 19 марта Тбилисский городской суд отправил его в заключение в качестве меры пресечения. Изначально дело квалифицировалось по статье 126 УК Грузии – «насилие». Позже Цулая были предъявлены обвинения по статье 138 – «иные действия сексуального характера».
Обвинения против Цулая выдвинула его знакомая. По данным следствия, Цулая в грубой форме добивался интимной близости от своей 42-летней знакомой. Женщина сопротивлялась и пригрозила вызвать полицию, после чего Цулая остановился. У пострадавшей остались следы насилия на руках, шее и спине.
В случае подтверждения вины 58-летнему Цулая, который является одним из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
Сам Цулая отрицает обвинения в домогательствах, а 22 оппозиционные партии распространили совместное заявление, в котором говорится, что в деле Цулая усматривается политический контекст.
В мае Цулая объявил, что создаст партию, чтобы принять участие в местных выборах осенью 2021 года. Незадолго до задержания в комментарии журналистам Цулая грубо обругал Беру Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.
Путин запретил отождествлять СССР с Рейхом и публиковать портреты нацистов
Президент России Владимир Путин подписал в четверг несколько принятых ранее парламентом законов, в том числе касающихся исторической памяти.
В частности, новые поправки к закону "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне" запрещают публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Они также запрещают отрицать "решающую роль советского народа в победе над фашизмом" и "гуманитарную миссию" Красной армии при освобождении стран Европы.
Ещё один пакет поправок к тому же закону и закону о противодействии экстремистской деятельности приравнял к экстремистским изображения "руководителей групп, организаций и движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала", в частности, нацистской партии и СС, а также "руководителей организаций, сотрудничавших с ними" (перечень этих организаций в законе отсутствует). Исключения – "случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма".
Санкции за нарушения этих норм пока не установлены.
Ряд историков критиковал предлагаемые поправки, считая, что они ограничат свободную историческую дискуссию, в частности о роли СССР, заключившего с Германией так называемый пакт Молотова – Риббентропа, в развязывании Второй мировой войны.
Путин неоднократно обращается в своих выступлениях к теме войны, критикуя страны Запада за ряд исторических трактовок. На параде 9 мая 2021 года российский президент заявил, что в решающий период Второй мировой войны советский народ был "один" в борьбе против нацизма, хотя с июня 1941 года СССР воевал против Германии в союзе с Британией, а затем и с США и другими странами.
- Среди подписанных Путиным в четверг законов – также закон о так называемом приземлении зарубежных IT-компаний. Он обязывает компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, создать филиалы или открыть юридические лица в России. По предварительным данным, речь идёт о примерно 20 ресурсах, в том числе соцсетях, видеохостингах, мессенджерах, онлайн-магазинах, а также поисковиках Google и Bing и Википедии.
В Южной Осетии за два дня выявили 32 новых случая коронавируса
За два дня в Южной Осетии выявили 32 новых случая коронавируса. Сегодня в Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики сообщили о 19 случаях заражения, накануне о 13-ти.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 98 человек, четыре человека сняты с учета», – заявила агентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева.
Она обратилась к жителям Южной Осетии с рекомендацией пройти вакцинацию от коронавируса и соблюдать обязательные меры профилактики.
«Мы настаиваем и рекомендуем провакцинироваться тем, кто пока не переболел, так как расслабляться нельзя», – сказала Кочиева.
Отметим, что число подтвержденных случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 3493, выздоровели 3395 человек. Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.
Абхазские и югоосетинские власти требуют участия в дискуссиях ООН по теме беженцев
Грузия пытается навязать мировому сообществу одностороннее, политизированное и искаженное видение проблемы беженцев, – об этом по итогам Женевских дискуссий заявили делегации самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
Как сообщалось ранее, из-за позиции Москвы, Цхинвали и Сухуми в Женеве вновь не смогли обсудить вопрос возвращения грузинских беженцев. Причина – резолюция, принятая Генассамблеей ООН уже в четырнадцатый раз.
Представители абхазских и югоосетинских властей настаивают на своем праве принимать участие в обсуждении данной проблемы в стенах ООН.
«До тех пор, пока будут продолжаться политические игры вокруг проблемы беженцев за спиной Абхазии и Южной Осетии, обсуждение ее в рамках Женевских дискуссий не будет иметь никакого смысла», – говорится в совместном заявлении абхазской и югоосетинской делегаций.
В Сухуми и Цхинвали утверждают, что появление беженцев и перемещенных лиц «непосредственно связано с развязанными Грузией войнами против Южной Осетии и Абхазии».
«Не говорится и о том, что из более чем ста тысяч осетин, бежавших от этнических чисток с территории Грузии и нашедших убежище в Южной Осетии и Российской Федерации, вернуться в свои дома удалось считанным единицам. Умалчивается, что правительства Южной Осетии и Абхазии по собственной инициативе вернули в места постоянного проживания десятки тысяч грузинских беженцев», – сказано в заявлении.
Грузинская резолюция не только не может способствовать улучшению положения беженцев, но и негативно влияет на ход Женевских дискуссий, – считают авторы заявления.
«Главным ключом к решению проблемы беженцев являются не дипломатические уловки и рассчитанные на пропагандистский эффект резолюции, а отход от конфронтационных установок и подписание юридически обязывающего соглашения об отказе от использования силы, а в конечном итоге - мирного договора между Грузией, с одной стороны, и Республиками Абхазия и Южная Осетия – с другой», – говорится в заявлении.
- Генеральная Ассамблея ООН на 75-ой сессии в четырнадцатый раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. В этом году документ поддержали 80 стран, 14 проголосовали против, 70 воздержались.
- «Генеральная Ассамблея признает право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, на возвращение в их дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии», – говорится в документе.
В Чечне мальчик со словами «Ахмат - сила!» выстрелил из гранатомёта
Сын Шаа Турлаева, советника главы Чечни Рамзана Кадырова, разместил кадры, на которых некий ребенок стреляет из ручного противотанкового гранатомета.
Как пишет "Кавказ.Реалии", на ролике мальчик семи-восьми лет в сшитой под его рост форме сотрудника Росгвардии выпускал гранату в сторону гор. Затем был показан сам взрыв гранаты. После этого мальчик кричит: "Ахмат – сила! Аллаху акбар!".
На груди стрелка была нашивка "Межидов". В отдельной бригаде оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России есть человек с такой фамилией. Это Хусейн Межидов, командир 249-го отдельного специального моторизованного батальона "Юг" ордена Жукова. Недавно Кадыров вручил ему медаль "За отличие в охране общественного порядка" на мероприятии, посвященном 15-летию батальона.
К 12 часам дня 1 июля по московскому времени пост был удален.
На следующий день видео со стрельбой в такой же обстановке опубликовал Межидов-старший. На нем такая же форма, как и на мальчике. Как пояснил Межидов, это происходило на территории войскового стрельбища отдельного специального моторизованного батальона " Юг".
"Провел тактическую стрельбу из табельного оружия подразделения, произвёл контролируемый подрыв миномётных снарядов", - написал он в посте.
В России несколько дней назад был принят закон о повышении возраста для приобретения оружия с 18 до 21 года – законопроект одобрен обеими палатами российского парламента, а 28 июня подписан президентом России Владимиром Путиным. Исключение по владению оружием сделано для юношей, имеющих воинские звания или служащих в военизированных организациях.
В публикациях разместившего ролик Сайфуллаха Турлаева (аккаунт в инстаграме - Ya_pomoshnik_kra_95) часто фигурируют глава Чечни Рамзан Кадыров и отец молодого человека Шаа Турлаев. На близость к команде главы Чечни указывает в частности фотография, где Турлаев-младший совершает коллективную молитву во втором ряду - позади Кадырова и его ближайших соратников.
- Шаа Турлаев в 2010 году был объявлен в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказному убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева в Москве. Кроме того, по версии российского следствия, мужчина был заказчиком покушения на мэра дагестанского Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова. Австрийская прокуратура называла его причастным к убийству экс-охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова в Вене. В 2014-м оперативники отчитались, что установить местонахождение Турлаева "не представляется возможным", и его данные исчезли из базы розыска МВД РФ. Однако Кадыров его не скрывает: в 2018 году Турлаев попал на видеоотчет чиновника.
- Летом 2020 года Шаа Турлаев, который в 1990-е возглавлял охрану президента Ичкерии Аслана Масхадова, раскритиковал министров и сторонников независимости Чечни. По его словам, те "предали Масхадова, Ичкерию" и сбежали в Европу.
Необычайная жара в Канаде приводит к сотням человеческих жертв
В Канаде за прошедшую неделю зафиксировано почти 500 внезапных смертей, которые могут быть следствием аномальной жары, установившейся на западе страны. Это на 195 процентов больше, нежели обычный показатель для этого времени года, сообщили представители местной судебной медицины.
Власти не исключили, что число погибших от перегрева может вырасти по мере установления причин смерти.
Только в одном Ванкувере (крупнейшем городе провинции Британская Колумбия) с пятницы было зарегистрировано 130 смертей в результате тепловых ударов. Большинство умерших - пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
Температура в провинции повышалась четыре дня подряд и во вторник в городке Литтон достигла отметки в 49,5 градуса Цельсия.
В связи с чрезвычайной ситуацией в провинции закрылись многие учреждения, включая школы и детские сады. Местные власти устанавливают временные фонтаны и поливальные системы. Открыты так называемые центры охлаждения - пустые городские помещения с кондиционерами. Городские фонтаны работают круглосуточно.
Высокие температуры затронули и северо-западное побережье США. В Портленде (штат Орегон) и Сиэтле (штат Вашингтон) зафиксированы самые высокие температуры с 1940 года - 46 градусов Цельсия. Некоторые жители пытаются укрыться от жары в подземных гаражах и даже в автомобилях с кондиционерами. Из-за жаркой погоды скончались более 60 жителей Орегона, свыше 10 человек - в Вашингтоне, сообщает "Голос Америки".
Метеорологи связывают погодную аномалию с эффектом так называемого "теплового купола". Она вызвана образовавшимся статическим куполом горячего воздуха и высокого давления на всей протяженности от Калифорнии до арктических территорий. По словам одного из экспертов, давшего интервью газете The Washington Post, нынешнее природное явление - крайне интенсивное, а сопоставимые феномены регистрируются "в среднем лишь раз в несколько тысяч лет".
Армения заявила о начале производства «Спутника V»
Армянские специалисты вместе с коллегами из РФ начали в Армении производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая в ближайшем будущем пройдет лабораторные испытания. Об этом после заседания правительства сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.
«У нас есть довольно хороший прогресс относительно производства в Армении российского препарата «Спутник V». Производство началось, в ближайшем будущем первые экземпляры пройдут соответствующие исследования», – отметила она.
Сегодня же стало известно, что в Армении снят возрастной ценз для вакцинации «Спутником V». С 1 июля вакцинация может проводиться как в группах риска, так и среди лиц в возрасте 18 лет и старше на добровольной основе.
Как пишет ТАСС, кампания по вакцинации началась в Армении весной. По последним данным, прививки получили порядка 80 тыс. человек (около 2% населения). В последние дни суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в республике колеблется в пределах от 90 до 130. С начала пандемии были инфицированы 225 095 человек (примерно 8% населения), от вызванных инфекцией осложнений скончались 4514.
COVID-19 в Грузии: 980 новых случаев, 11 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 11 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5327 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 980 новых случаев коронавируса. Накануне провели 30 579 тестов: PCR-тестов – 14 981, экспресс–тестов на антиген – 15 598.
Выздоровели еще 877 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 367 058, выздоровевших – 352 624.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 3,2%, за последние 14 дней составляет 2,66%, за неделю – 2,86%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3174 человека, всего использовано вакцин – 265 290.
ЕС включил Армению и Азербайджан в COVID-безопасный список, Грузию – нет
Европейский союз принял решение добавить Армению, Азербайджан и девять других государств в перечень стран, граждане которых смогут посещать Евросоюз с необязательными, в том числе туристическими, поездками. Об этом сообщило агентство Reuters.
По решению послов 27 стран–членов ЕС, в перечень также войдут Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.
Грузии в списке безопасных стран нет. В июле прошлого года страна одной из первых была включена в список «зеленых», однако спустя несколько месяцев, после начала второй волны эпидемии, была исключена из списка.
Вместе с тем, как пишет Reuters, странам Евросоюза рекомендуется постепенно отменить ограничения на въезд на территорию сообщества для жителей 14 третьих стран и территорий. Среди них Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд и США. Кроме того, упоминаются Гонконг и Макао.
Однако уточняется, что отдельные государства – члены ЕС по-прежнему могут требовать отрицательный результат теста на наличие коронавируса, а также соблюдение обязательного карантина.
Зеленский: если бы мы были одним народом, в Москве ходили бы гривны
Президент Украины Владимир Зеленский отверг мнение российского президента Владимира Путина о том, что русские и украинцы - это один народ.
"Мы точно не один народ... Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг" - сказал Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отметив, что "у каждого из нас свой путь". Зеленский согласился с тем, что у Украины и России - "общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии", и, возможно, "что-то общее у нас будет в будущем, если ещё не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами". По мнению украинского президента, цель у Украины и России, хотя народы этих стран и разные, должна быть одна - "закончить войну в Донбассе, вернуть Украине её территории".
Отвечая на вопрос о том, почему многие россияне болеют за сборную Украины по футболу на нынешнем чемпионате Европы, Зеленский сказал, что, "русский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий", а большинство населения России ждёт прекращения войны против Украины. По мнению президента Украины, сам Владимир Путин по отношению к Украине находится под влиянием им же самим созданным пропаганды.
Зеленский подтвердил, что готов встретиться с Путиным, несмотря на заявления последнего о том, что Украина находится под "внешним управлением". По словам Зеленского, Украина самостоятельно решает все свои вопросы.
Президент Украины подтвердил, что 12 июля состоится его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в конце июля - переговоры с президентом США Джо Байденом.
Путин накануне на "прямой линии", отвечая на вопрос о том, почему Украина не включена в России в список "недружественных стран", сказал, что не считает украинский народ недружественным, убеждён в том, что русские и украинцы, по сути, представляют собой один народ, а саму Украину назвал страной, в которой введено внешнее управление. Он также пообещал написать статью о взаимоотношениях русского и украинского народов.
Президент Грузии выступила в защиту «Тбилиси Прайда»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в защиту Недели прайда – серии мероприятий, посвященной борьбе с гомофобией.
«Для меня неприемлемы все формы насилия, угроз, давления и использования языка ненависти! Это недопустимо, потому что является нарушением конституционных прав людей. Неприемлемо для меня как гаранта и защитника Конституции», – заявила Зурабишвили.
По словам грузинского лидера, каждый имеет право пользоваться свободой слова.
«Это наша древняя толерантность, которая является частью нашей идентичности. На этом построена наша страна и на этом будет развиваться и завтра. Поэтому я также считаю, что каждый имеет право выступать. Также у участников «Тбилиси прайда» есть право выражать свое мнение и пользоваться тем правом, которое является конституционным правом всех, в соответствии с нормами, установленными Конституцией и законом. Это важно для нашей страны и нашего единства!», – сказано в заявлении президента.
Ранее один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе призвал Зурабишвили «проявить гражданскую сознательность» и принять участие в Марше гордости, запланированном на 5 июля.
Президент Грузии обсудила вопрос освобождения Зазы Гахеладзе с генсеком ООН
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Париже, в рамках Форума Generation Equality Forum встретилась с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и обсудила с ним вопрос освобождения Зазы Гахеладзе – гражданина Грузии, приговоренного в Цхинвали к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе Зурабишвили, грузинский лидер попросила у международного сообщества помощи в освобождении Гахеладзе.
Отметим, что накануне, после завершения очередного раунда Женевских переговоров в Министерстве иностранных дел Грузии указали на оптимизм по вопросу освобождения Зазы Гахеладзе и Ираклия Бебуа. Об этом заявил замглавы МИД Лаша Дарсалия.
«Не хочу опережать события, но, честно говоря, у меня есть основания для оптимизма, особенно после сегодняшнего дня. Думаю, можно будет отделить гуманитарные вопросы от политических, достичь некоторого прогресса в чисто гуманитарном контексте. К сожалению, пока не могу говорить о деталях, но мы надеемся, что эти вопросы будут решены в гуманитарном разрезе. Это означает, что, к сожалению, у нас есть реальность, когда политизируются чисто гуманитарные вопросы, что еще больше усложняет эти случаи, хотя после сегодняшних переговоров ожидается, что гуманитарные вопросы будут отделены от политики. Российская Федерация несет ответственность за все процессы, будь то гуманитарные или политические. Россия использует гуманитарные вопросы с целью давления. Это касается и открытия переходов и (вопроса) свободного передвижения», – сказал Лаша Дарсалия.
Замглавы МИД России Андрей Руденко накануне заявил грузинским журналистам, что решение вопроса Зазы Гахеладзе не входит в компетенцию Российской Федерации.
«Вопрос Зазы Гахеладзе также обсуждался как в ходе формальных встреч, так и двусторонних контактов. Вопрос задержания Гахеладзе не входит в компетенцию Российской Федерации, это компетенция властей Южной Осетии, поэтому мы призываем грузинскую и югоосетинскую стороны найти способ решения этого вопроса», – сказал Руденко.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих. Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
- В Абхазии уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна». Гальский районный суд приговорил Ираклия Бебуа к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей.
В Женеве вновь не смогли обсудить вопрос возвращения грузинских беженцев
Участники 53-го раунда переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе вновь не смогли обсудить вопрос возвращения грузинских беженцев.
Как говорится в заявлении МИД России, в преддверии состоявшегося раунда Грузия вновь внесла в Генеральную Ассамблею ООН «откровенно политизированную резолюцию по внутренне перемещенным лицам и беженцам».
«В условиях, когда представители Абхазии и Южной Осетии по-прежнему лишены права представить в Нью-Йорке свою точку зрения на этот счет, обсуждение данной проблематики в женевском формате вновь оказалось невозможным», – сказано в заявлении.
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия также заявили о «навязывании обсуждения проблемы беженцев и политизации этой тематики на всех международных площадках». В этих условиях обсуждение данного вопроса в Женеве не представляется возможным, – говорят в Сухуми.
В заявлении Сопредседателей Женевских дискуссий указано, что провести предметное обсуждение вопроса не удалось, так как некоторые участники покинули переговоры.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН на 75-ой сессии в четырнадцатый раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. В этом году документ поддержали 80 стран, 14 проголосовали против, 70 воздержались. В 2020 году «за» резолюцию проголосовали 84 страны, 13 – «против», 78 воздержались.
Заза Гахеладзе, село Аибга, бордеризация – Грузия в Женеве заявила о российских провокациях
В Женеве 29-30 июня прошел очередной, 53-й раунд переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Участники встречались в двух отдельных рабочих группах, сосредоточенных на безопасности и гуманитарных вопросах.
По информации пресс-службы МИД Грузии, основными темами переговоров стали «освобождение Зазы Гахеладзе и других незаконно задержанных граждан Грузии, активизация Россией процесса де-факто аннексии и незаконное присоединение части села Аибга, обострение гуманитарной ситуации на оккупированных территориях и обеспечение свободного передвижения местных жителей».
Ситуацию в селе Аибга Гагрского района Абхазии грузинская сторона считает подтверждением фактической аннексии, – пишет агентство «Новости-Грузия».
«Грузинская делегация жестко поставила вопрос о провокационных шагах Москвы по одностороннему установлению грузино-российской государственной границы на сегменте оккупированной территории и присоединения части села Аибга к Краснодарскому краю, что было оценено как процесс незаконной аннексии», – говорится в заявлении грузинского МИДа.
Переговорщики из Тбилиси также говорили о процессе интеграции Абхазии в состав России в рамках программы, направленной на создание единого социально-экономического пространства. Кроме того, было подчеркнуто, что вопрос создания союзного государства обсуждается президентом России и «лидером оккупационного режима в Сухуми».
«Было отмечено, что деструктивные попытки России по насильственному изменению суверенных границ в Европе являются незаконными и не могут повлечь каких-либо юридических результатов, поскольку они грубо нарушают фундаментальные нормы международного права и подрывают основанную на правилах международную систему», – считают в Тбилиси.
Здесь же были подняты следующие вопросы: частые провокации российских оккупационных сил и активизация процесса бордеризации, возведение искусственных заграждений и протягивание колючей проволоки вдоль административных границ, а также случаи незаконных арестов и похищений местных жителей.
Стороны договорились провести следующий раунд Женевских переговоров 12-13 октября 2021 года.
Суд Лос-Анджелеса отказался избавить Бритни Спирс от опеки отца
Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение адвокатов американской поп-звезды Бритни Спирс, которые требовали прекратить опеку отца певицы над ней. Об этом сообщает Variety со ссылкой на материалы суда.
Издание отмечает, что это решение связано с предыдущим ходатайством адвокатов и не принимает во внимание показания, с которыми Бритни Спирс выступила ранее в суде.
23 июня Бритни Спирс выступила в суде в Лос-Анджелесе с просьбой лишить её отца статуса опекуна. По словам Спирс, она несчастна и лишена личных и финансовых прав. Певица рассказала, что тот заставляет ее работать против ее воли, принимать сильнодействующие лекарства и использовать противозачаточные средства.
Отец Бритни – Джеймс Спирс – стал опекуном в 2008 году. Тогда певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевного нездоровья. Джеймс Спирс может единолично распоряжаться состоянием дочери, которое оценивается в 60 миллионов долларов. Бритни Спирс продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами.
В соцсетях развёрнута кампания в Free Britney ("Свободу Бритни") в поддержку поп-исполнительницы.
Россия стала четвёртой в мире по количеству удалённых видео в TikTok
За первые три месяца текущего года Россия заняла четвёртое место в мире по наибольшему объёму удалённых видео в социальной сети TikTok, следует из квартального отчёта компании об обеспечении соблюдения правил сообщества. Количество таких видео составило более 3 миллионов 700 тысяч.
В первой тройке по удалённым видео - США, Пакистан и Бразилия.
Ранее сообщалось, что с начала этого года Роскомнадзор выписал TikTok штрафов как минимум на полтора миллиона рублей за то, что компания не удаляла информацию, вовлекавшую, по мнению ведомства, подростков в участие в акциях против ареста и заключения российского оппозиционера Алексея Навального.
- Приложением для создания коротких видео TikTok владеет китайская компания Bytedance Ltd. Представительства социальной сети находятся в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.
В США умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд скончался 30 июня в городе Таос, штат Нью-Мексико, в окружении своей семьи. Ему было 88 лет.
Рамсфелд занимал пост министра обороны США в администрациях республиканских президентов Джеральда Форда и Джорджа Буша-младшего. Он руководил Пентагоном 11 сентября 2001 года, когда США подверглись террористическим нападениям с использованием пассажирских самолётов. Тогда погибли около трёх тысяч человек.
Дональд Рамсфелд руководил ответной военной операцией США в Афганистане, в результате которой было свергнуто правительство талибов, покрывавшее деятельность Аль-Кайды, организовавшей теракты 2001 года.
Под руководством Рамсфельда американские войска, в 2003 году в результате стремительной наступательной операции на Багдад, свергли президента Ирака Саддама Хусейна. Однако впоследствии Ирак погрузился в хаос и кровавое противоборство между мусульманами - суннитами и шиитами. Американские войска оставались в Ираке до 2011 года, в течение пяти лет после того, как Рамсфельд ушел в отставку.
Рамсфельд, который наряду с Робертом Макнамарой, министром обороны США времен войны во Вьетнаме, считается самым влиятельным человеком, когда-либо занимавшим этот пост, говорится в публикации "Голоса Америки". Он привнёс харизматичность и помпезность в работу Пентагона, символизируя напористый подход администрации Джорджа Буша-младшего к международным делам.
В Абхазии выявлено 146 новых случаев заражения COVID-19, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 414 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 146 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 83 человека, все - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 29 июня умерли три пациентки - 91, 89 и 65 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 27 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 343 человека. Зарегистрировано 248 летальных случаев. Выздоровели 15 490 человек.
Джонсон поспорил с Путиным об инциденте с «Дефендером» в Крыму
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал проход британского эсминца «Дефендер» у берегов аннексированного Крыма. В ходе «прямой линии», состоявшейся в среду, глава государства повторил версию Минобороны России о том, что боевой корабль Соединенного Королевства якобы вторгся в российские воды, после чего по нему был открыт предупредительный огонь, а по курсу его следования были сброшены бомбы.
На заявление Путина немедленно отреагировал премьер Борис Джонсон. Он, как и прежде, вновь подчеркнул, что нарушения границы России не было, поскольку Крым принадлежит Украине. Соответственно, пояснил Джонсон, «Дефендер» совершил мирный проход в украинских водах по международно признанному морскому коридору.
На вопрос о том, не кажется ли ему, Путину, что из-за инцидента с эсминцем «мир стоял на пороге третьей мировой», он ответил отрицательно, назвав эту историю совместной «провокацией» Лондона и Вашингтона, которые, по его убеждению, «без уважения относятся к выбору крымчан».
Президент сослался на американский самолет, взлетевший с Крита, который, как предполагается, наблюдал за инцидентом. По всей видимости, речь идет об RC-135 – стратегическом разведчике, который действительно появился на картах авиационных сайтов как раз в том районе и в то время, когда происходила эскалация.
«Даже если бы мы потопили этот корабль, было бы трудно представить, что мир встал бы на грань мировой войны. Потому что те, кто это делают, понимают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее», – сказал глава Кремля.
Ранее британское военное ведомство выпустило комментарий, соответствующий оценке Джонсона. По его данным, ни предупредительной стрельбы, ни бомбометания по курсу следования эсминца не было. О том, что бомбы не сбрасывались, заявил и корреспондент Daily Mail, находившийся на борту эсминца во время инцидента. В то же время его коллега из Би-би-си сообщил, что выстрелы вдалеке действительно производились. Капитан корабля Винс Оуэн рассказал, что катера береговой охраны России не смогли догнать «Дефендер». Из видео, опубликованного российскими военными, следует, что их катера действительно сильно отстали от английского судна.
Отрицают в Лондоне и утверждения российских властей о том, что им удалось «изгнать» эсминец из крымских вод. Свидетельства все тех же английских журналистов, а также спутниковые снимки и данные сайтов слежения за морскими судами показывают, что корабль действительно не изменил маршрут следования, несмотря на требования российских военных.
Оба корреспондента британских изданий подчеркнули, что миссия планировалась специально для того, чтобы продемонстрировать Москве свободу судоходства. Позже эта версия нашла подтверждение в сообщениях ряда источников, а также секретных документах Минобороны Британии, которые, как сообщалось, были утеряны и позже возвращены владельцам.
Международное сообщество, включая США, Евросоюз и их партнеров по всему миру считают Крым и его территориальные воды украинскими. Только Москва рассматривает их в качестве российских. Россия аннексировала полуостров в 2014 году и с тех пор, по данным западных разведок, провела там масштабную милитаризацию, в ответ получив санкции со стороны западных стран и их союзников.
Инцидент произошел за несколько дней до начала масштабных учений Sea Breeze в Черном море с участием 32 стран. Они стартовали 28 июня.
HMS Defender – корабль из флота, возглавляемого британским авианосцем с новейшими палубными истребителями пятого поколения F-35. «Дефендер» специализируется на борьбе с воздушными угрозами. Он несет 48 зенитных ракет, восемь противокорабельных торпед, пару зенитных пулеметов, а также 114-миллиметровую пушку. 23 июня «Дефендер» вышел из украинской Одессы, прошел крымские воды и через несколько дней зашел в грузинский порт Батуми. Во время инцидента в Крыму его в течение часа преследовали два катера и несколько самолетов России, а всего в небо поднимались до 20 российских бомбардировщиков.
Министр обороны Грузии встретился с генсеком НАТО
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе находится в Брюсселе, где сегодня уже провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Североатлантического альянса.
Министр обороны поблагодарил за неизменную поддержку НАТО территориальной целостности, суверенитета и независимости Грузии. На встрече обсуждалась важность более активного участия НАТО в Черноморском регионе, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе и существующие проблемы, сообщает Минобороны Грузии.
Джуаншер Бурчуладзе отметил, что для достижения максимального прогресса на пути к интеграции в НАТО, Грузия твердо продолжает использовать все механизмы сотрудничества с Альянсом. Особо были подчеркнуты процесс успешной имплементации Существенного пакета НАТО-Грузия и важность создания более устойчивых и взаимосовместимых сил обороны.
Джуаншер Бурчуладзе еще раз подтвердил готовность Грузии как надежного партнера в деле достижения общих целей безопасности. Он выразил надежду, что успешное сотрудничество будет и дальше укрепляться и, как следствие, отразится на политическом прогрессе отношений между НАТО и Грузией.
В свою очередь Йенс Столтенберг подтвердил поддержку альянсом членства Грузии в НАТО и поблагодарил грузинскую сторону за вклад, внесенный в возглавляемую НАТО успешную миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.
- На днях Афганистан покинуло последнее подразделение грузинских миротворцев, где были размещены в течение 17 лет. Грузинские военные принимали участие в миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой. Грузия каждые полгода отправляла в Афганистан около 870 военных. Они дислоцировались на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф.
- С 2004 года в Афганистане отслужили более 20 тысяч грузинских военных. За этот период в Афганистане погибли 32 грузинских военных, несколько сотен получили ранения разной тяжести, сообщают «Новости-Грузия».
В Гааге к 12 годам заключения приговорены соратники Милошевича
Бывшие руководители спецслужб Югославии приговорены к 12 годам заключения. Трибунал в Гааге вынес обвинительные заключения в повторном процессе по делу экс-директора Управления госбезопасности Югославии Йовицы Станишича и бывшего командующего спецназом Франко Симатовича.
В среду, 30 июня суд приговорил к их к 12 годам лишения свободы, признав виновными в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.
Сторона обвинения пришла к выводу, что оба подсудимых в ходе войны в Хорватии (1991-1995 годы) и Боснийской войны (1992-1995 годы) пытались создать «этнически чистую Великую Сербию». Им инкриминировались преследования, убийства, депортации и насильственное перемещение хорватов и боснийских мусульман.
Дело 70-летнего Станишича и 71-летнего Симатовича, соратников бывшего президента Югославии Слободана Милошевича уже рассматривалось Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии (МТБЮ) с 2009 по 2013 годы. Тогда оба они были признали невиновными за недостаточностью доказательств. Прокуратура подала апелляцию, которая была удовлетворена в декабре 2015 года, и дело направили на новое рассмотрение. 30 июня 2021 года процесс завершился.
Принимающий вопросы Путину попал в кадр: он стучит по клавиатуре невпопад
Во время трансляции «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая прошла в среду на телеканале «Россия 24», в кадр попала работа редактора, задача которого - принимать и записывать вопросы президенту от россиян. Тем не менее, редактор стучит по компьютерной клавиатуре невпопад, лишь изображая, что печатает осмысленный текст. На соответствующий фрагмент прямой линии обратило внимание издание Baza, опубликовав видео в своем телеграм-канале.
30 июня прошла очередная, восемнадцатая по счету, «Прямая линия с Владимиром Путиным». Согласно официальным сообщениям, граждане России направили президенту страны более миллиона обращений и вопросов, самыми популярными темами стали вакцинация от коронавируса и борьба с COVID-19.
За время нахождения у власти Путина оппозиционные СМИ и блогеры неоднократно писали о том, что вопросы президенту, на которые он отвечает на прямой линии, заранее подготавливаются и согласовываются с его администрацией. В Кремле эту информацию опровергали.
Тойво Клаар: Женевские переговоры необходимо продолжить
Переговоры в Женеве уникальны и их необходимо продолжить, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сопредседатель Женевских международных дискуссий Тойво Клаар.
Как пишет «Новости-Грузия», очередной, 53-й раунд дискуссий проходит сегодня. Накануне в преддверии переговоров стороны провели техническую встречу.
«Женевские переговоры уникальны, поэтому мы должны их сохранить. Иногда мы можем быть разочарованы с точки зрения прогресса, но я всегда надеюсь, что обязательно наступит момент, когда мы получим пользу от этого формата по важным вопросам. Сейчас, возможно, мы видим, что процесс не продвигается значительно вперед, но мы должны защищать этот формат с видением будущего, в котором у нас будет больше прогресса», – сказал Тойво Клаар.
Представитель ЕС также заявил, что в Женеве обсуждается вопрос об освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.
«Мы обязательно обсудим вопрос об освобождении Зазы Гахеладзе. Мы со стороны ЕС поднимали этот вопрос в нескольких форматах. Заза Гахеладзе обязательно должен быть освобожден, причем очень быстро. Со дня ареста гражданина Грузии прошел почти год. Действительно, пришло время для его освобождения. Я не ожидаю, что Гахеладзе будет немедленно освобожден из тюрьмы в результате сегодняшней встречи, но я надеюсь, что эта встреча и обсуждение будут способствовать процессу», – отметил Тойво Клаар.
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