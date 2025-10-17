Кавелашвили подписал законодательные поправки, ограничивающие свободу выражения мнений

16 октября, после того, в ускоренном порядке, за два дня парламент Грузии принял законопроект, предусматривающий новые наказания за нарушение установленных правил на митингах, его подписал Михаил Кавелашвили. Теперь определенные действия на акциях будут караться согласно Уголовному кодексу и могут повлечь за собой лишение свободы на срок от одного до двух лет.

Согласно закону, судья больше не будет иметь права налагать штраф и будет немедленно отправлять демонстранта в заключение на срок до 60 суток, если:

У него будет обнаружено огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, холодное оружие или пиротехника на митинге;

Если полиция примет решение о разгоне собрания, а демонстрант не подчинится.

Без штрафа до 15 суток будет предусмотрено за:

Ношение маски на митинге;

Хранение слезоточивого газа;

Перекрытие дороги.

«Повторное совершение подобных запрещённых деяний влечёт уголовную ответственность на срок до одного года, а третье и каждое последующее такое же противоправное деяние – на срок до двух лет», - заявил ранее лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалиа.

Он также отметил, что в Уголовный кодекс будет внесена ещё одна поправка, согласно которой оскорбление сотрудника полиции или «неповиновение» ему в третий раз станет наказуемым:

«Указанное лицо будет наказываться лишением свободы на срок до одного года, а в случае рецидива — лишением свободы на срок до двух лет. При этом другие виды наказания применяться не будут».