Президент Грузии Михаил Кавелашвили, чью легитимность не признают оппозиция и часть общества, помиловал лидеров партии «Сильная Грузия – Лело» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Оппозиционеры Хазарадзе и Джапаридзе отбывали 8-месячные тюремные сроки за неявку на заседание спорной следственной комиссии грузинского парламента. Кавелашвили выразил надежду, что «в будущем они будут продолжать политическую деятельность с уважением к закону».

«Вчера завершился процесс регистрации избирательных субъектов для выборов в органы местного самоуправления. Среди зарегистрированных политических объединений есть одна партия – «Сильная Грузия – Лело», лидеры которой в данный момент отбывают наказание в пенитенциарном учреждении за конкретное преступление. Несомненно, выборы в органы местного самоуправления пройдут в конкурентной среде и при их нахождении в заключении. При этом необходимо подчеркнуть, что в целом выборы не должны становиться индульгенцией для какого-либо политика, совершающего преступление. Также нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что несколько недель назад соответствующие заключённые отказались от моего предложения о помиловании, пытаясь тем самым оскорбить институт президента. Однако, несмотря на все вышеупомянутые обстоятельства, чтобы не осталось ни малейшего повода утверждать, что выборы в органы местного самоуправления проходят в условиях ограниченной конкурентоспособности, я принял решение о помиловании двух осуждённых – Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Я выражаю надежду, что в будущем они будут продолжать политическую деятельность с уважением к закону», – говорится в заявлении Кавелашвили.

Он призвал все избирательные субъекты содействовать проведению выборов в органы местного самоуправления в здоровой и мирной обстановке.

«Желаю успеха всем избирательным субъектам, которые участвуют в выборах в органы местного самоуправления с искренним стремлением к развитию муниципалитетов и защите интересов населения», – добавил политик.

В июле Кавелашвили призвал часть оппозиции, объявившую бойкот предстоящим выборам в органы местного самоуправления, принять участие в голосовании, заявив о готовности помиловать тех её лидеров, которые на тот момент находились в заключении. Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на планы участия в выборах, от предложения отказались.

За неявку на заседание парламентской комиссии, созданной правящей партией «Грузинская мечта» для изучения деятельности правительства «Единого национального движения» в период президентства Михаила Саакашвили (2004–2012), в заключении также находятся другие оппозиционные политики: Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе. В заключении находится и экс-президент Михаил Саакашвили, который, согласно последнему вынесенному приговору, останется в тюрьме до 1 апреля 2034 года.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября. Их бойкотируют несколько крупных оппозиционных партий, в том числе «Единство – Национальное движение» и «Коалиция за перемены».