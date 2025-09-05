Хазарадзе после выхода из тюрьмы не меняет решения по участию в выборах

Лидеры партии «Сильная Грузия – Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе вышли из тюрьмы после помилования президентом Михаилом Кавелашвили.

В разговоре с журналистами Хазарадзе заявил, что сегодняшнее решение президента, чью легитимность оппозиция не признает, было «абсолютно неожиданным». Хазарадзе призвал к освобождению и других политзаключённых, отбывающих срок за неявку на заседание спорной комиссии грузинского парламента.

«Решение Кавелашвили – изменническое, прямо скажу, грязное действие, когда наши коллеги точно по той же статье за то же «преступление» отбывают наказание. Моё и Бадри Джапаридзе сегодняшнее освобождение, которого мы абсолютно не ожидали и которое мы ожидали только после истечения 8-месячного срока, произошло только по одной причине – чтобы вызвать противостояние, устроить поток черного пиара, что им не удалось. То, что сегодня сделал так называемый президент, – это юридический нонсенс, манипуляция свободой людей, попрание закона, торговля людьми. И если в ближайшие дни так называемый президент не отпустит оставшихся политзаключённых, находящихся точно по той же статье в заключении, это будет ещё одна крупнейшая люстрация, показывающая, что Бидзина Иванишвили, «Грузинская мечта» и её президент используют законодательство Грузии в своих личных интересах. И это станет наглядным примером для мира и демократического сообщества того, что этих людей нельзя просто так быстро убрать от власти», – сказал Хазарадзе журналистам.

Сегодня часть оппозиции, бойкотирующая муниципальные выборы 4 октября, вновь призвала Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе присоединиться к бойкоту. После выхода из тюрьмы они подтвердили своё участие в выборах, подчеркнув, что решение не будет изменено.