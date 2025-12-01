Кириенко в Абхазии обсудил развитие энергетики и побывал на свадьбе

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в шестой раз в этом году посетил Абхазию. В Сухуми он провёл встречу с президентом самопровозглашённой республики Бадрой Гунба, посвящённую «актуальным вопросам абхазо-российского сотрудничества». Стороны «отметили успешную реализацию совместных проектов и подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений».

Центральной темой переговоров стало развитие энергетического комплекса Абхазии. На рабочем совещании с участием членов правительства и генерального директора РУП «Черноморэнерго» обсуждались «меры по модернизации сетевого хозяйства и стабилизации энергоснабжения», а также «совместные проекты, направленные на повышение надёжности и эффективности энергосистемы республики». Российская сторона подтвердила готовность продолжать поддержку в этой сфере.

По информации абхазских СМИ, Кириенко и Гунба посетили объекты, реконструкция которых осуществляется за счёт российской финансовой помощи; возложили цветы к могиле Батала Бигвава – бойца батальона «Пятнашка», погибшего на войне в Украине и посмертно награждённого Владимиром Путиным орденом Мужества; осмотрели новый терминал сухумского аэропорта.

Кроме того, они побывали на осеннем гастрофестивале на сухумской набережной и на фестивале спорта «Абхазский рубеж». Согласно кадрам, опубликованным в соцсетях, Кириенко также стал гостем на абхазской свадьбе и поздравил молодожёнов.

Родившийся в Сухуми Сергей Кириенко курирует абхазское направление в Кремле.