Команда Навального выпустила расследование о новой яхте Путина

Команда Алексея Навального опубликовала расследование о сверхдорогой яхте, предположительно связанной с президентом России Владимиром Путиным. Судно под названием Graceful имеет 82 метра в длину. Его оценочная стоимость – около 100 миллионов долларов.

На яхте имеются морской и пресноводный бассейны, вертолётная площадка, спортзал, кинозал и обеденный зал с камином. Яхта обставлена крайне дорогой мебелью, интерьеры отделаны мрамором и позолотой. Также на Graceful есть правительственная связь, её экипаж – сотрудники ФСО.

Корпус яхты Graceful, по утверждению активистов, был построен на верфи «Севмаш» в Северодвинске, далее техническим оснащением и отделкой занимались на верфи Blohm + Voss в Гамбурге. На воду яхта была спущена в 2014 году.

Формальным владельцем яхты сначала была офшорная компания на Британских Виргинских островах, конечным бенефициаром которой является давний друг Путина Пётр Колбин. На Колбина и ещё одного личного друга Путина Геннадия Тимченко записаны также виноградники при «дворце Путина» под Геленджиком. В декабре 2020 года судно якобы продали другому собственнику, российскому акционерному обществу «Аргумент», владельцы которого засекречены.

Расследователи сообщают, что в 2022 году яхта Graceful проходила плановый ремонт на верфи в Гамбурге, но 19 января владельцы верфи получили требование срочно отправить судно в Россию, несмотря на то что по плану ремонт должен был длиться ещё год. Они предполагают, что таким образом яхту старались обезопасить от ареста, который грозил бы ей после 24 февраля, когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину.

Также они указывают, что после начала войны в Украине Graceful была внесена в санкционный список Минфина США именно как связанная с Путиным. Несмотря на это, такие страны, как Эстония, Италия, Турция, продолжают поставки оборудования для яхты через фирмы-посредники.