18-летний Вахтанг Лолуа стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по греко-римской борьбе, проходящем в столице Хорватии Загребе, 18-летний грузинский спортсмен Вахтанг Лолуа завоевал золотую медаль в весовой категории до 55 кг.

В финале Лолуа одержал победу над представителем Ирана Ахмади Балутаки со счётом 9:7.

Ещё одну медаль в копилку сборной Грузии принёс Гела Болквадзе, завоевавший серебро в весе до 82 кг. Он уступил иранскому спортсмену.

В весовой категории до 77 кг победу одержал представитель Армении Малхас Амоян - он во второй раз стал обладателем золотой медали чемпионата мира.

Ранее в Загребе завершился чемпионат мира по вольной борьбе, где сборная Грузии осталась без наград, передает Общественный вещатель.