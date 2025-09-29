Представители «Грузинской мечты» продолжают обвинять некоторых послов стран-членов ЕС в поддержке экстремизма в Грузии. Для получения разъяснений от дипломатов в грузинский МИД уже были вызваны послы Германии и Великобритании, что в ряде стран назвали действиями, не способствующими развитию отношений между странами. Что думают об этом пользователи социальных сетей, узнавал Серго Брегвадзе.

О чем вам говорят действия властей, вызывающих «на ковер» послов дружественных стран?

Лексо: «Я думаю, что тут риторика «Грузинской мечты» - нам не нужна Европа, которая поддерживает экстремизм, - вышла за все приемлемые рамки. Они хотят окончательно дискредитировать Евросоюз в глазах граждан Грузии, чтобы оправдать стремление в Россию. Каждый день говорят о том, какая плохая Европа, и при этом повторяют, что наш северный сосед ничего плохого нам не желает. У них когда-то был слоган – «вперед, в Европу», а теперь Иванишвили решил снять маску и показал, что его главная цель – исполнять волю своих покровителей в Кремле, чтобы Россия окончательно могла поработить нашу страну и в прямом смысле обрубить все связи с Евросоюзом».

Ирина: «Евросоюз показал свои намерения, когда начал спонсировать организации, которые призывали граждан Грузии к насилию на акциях. Некоторые послы продолжают это делать – поддерживать людей, желающих свергнуть власть насильственным путем. Думаю, в этом нет ничего удивительного, когда в такой ситуации тебя вызывают в МИД и указывают на то, что подобные действия не должны совершать представители дружественных стран. Их не били, не арестовывали, а просто сказали, что они должны вести себя подобающим образом, если для них важны отношения».

Мамука: «По моему мнению, «Грузинская мечта» давно желает прекратить все возможные связи с Западом и обвинения в адрес послов, а также их вызов в МИД – это продолжение этой политики. Их сателлиты даже уже открыто требуют проведения референдума по вопросу вступления в Евросоюз. Хотят, чтобы народ отказался от перспективы, к которой шел многие годы ради нескольких человек, которым грозят санкции за их бесчеловечность и коррумпированность. Вызов послов в МИД – это очередной посыл миру, наши власти мечтают, чтобы Грузия стала частью России, и этот шаг – часть направленных на это действий».

Георгий: «То, что делает «Грузинская мечта» — это позор, режут сук, на котором сидят. Логического объяснения их поступкам нет, но партия власти никогда не руководствуется логикой. Всё это спектакль для внутренней аудитории. Любой образованный человек скажет, что так себя вести с послами дружественных стран нельзя, но в «Мечте» решили, что отношениями между государствами можно пожертвовать ради того, чтобы показать какие они принципиальные, а критикующие их дипломаты – плохие. Это решение принимал не Кобахидзе и не глава МИД, а пропагандисты, говорящие Иванишвили о том, как лучше убедить народ в том, что ЕС нам не нужен. Этим они наносят большой вред грузинскому народу».

Тариел: «Вся «Грузинская мечта» — это какой-то кошмар. Они обвиняют послов в поощрении экстремизма, а сами спонсируют экстремистов. «Титушки» — это экстремистские группировки, созданные Каладзе и Кобахидзе. Я точно знаю, что их поддерживают и платят им, чтобы они нападали на мирных граждан, а полиции запрещают их задерживать. «Мечта» поддерживает террористов и оккупантов, а камни бросает в сторону Запада, который предлагает лучшую жизнь не одному Иванишвили, а всей стране. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем наблюдать, как в Страсбургском суде судят всё действующее Министерство иностранных дел».

Элене: «Если верить «Грузинской мечте», в стране давно уже бесчинствует «глубинное государство», тогда непонятно, почему именно сейчас они решили «взяться» за послов. Если всё уже было сказано, то что нового они хотели узнать от послов или сказать им? Всё это нелогично. Я также не думаю, что причина – в попытке обострить отношения с ЕС, всё и так предельно напряжено. Нет никаких контактов, а также никакой финансовой поддержки, но лидеры партии власти постоянно повторяют свою риторику относительно Запада. В общем, это простое повторение слов, которые мы постоянно слышим от «Грузинской мечты»».

Акаки: «По этим известиям можно сказать одно – Россия окончательно оккупировала партию власти. Сейчас в ней находятся люди, которые выполняют приказы Москвы. Один из таких – вызов послов в Министерство иностранных дел. Ну а оккупация «Грузинской мечты», я надеюсь, вы и сами понимаете, что значит – полную оккупацию Грузии Россией».

