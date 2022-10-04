Мать и супруга Кадырова получили «госнаграды» сепаратистской «ЛНР»

Руководитель так называемой «Луганской народной республики» Леонид Пасечник наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани и его супругу Медни орденом Дружбы народов.

В своем телеграм-канале Кадыров отметил, что решение о присвоении «госнаград» его родственницам связано с их гуманитарной помощью жителям сепаратистской республики. Благодаря решению его матери с начала войны в Украине в «ЛНР» отправлены десятки тысяч тонн продуктов и предметов первой необходимости, заявил глава Чечни. Также, по его словам, Аймани Кадырова «организовала выезд на территорию России сотням больных и раненых».

В апреле эксперты обратили внимание, что продукты из гуманитарной помощи, якобы отправленной из Чечни, – украинского производства. Как указал, в частности, журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, это свидетельствует о том, что кадыровцы раздавали жителям Мариуполя награбленные продукты. После этого видео с раздачей гуманитарной помощи было удалено из телеграм-канала Рамзана Кадырова.

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, президентом и вице-президентом которого являются мать и супруга главы Чечни, не раз критиковали за то, что деньги для него собираются принудительно, однако Кадыров эти обвинения отрицал. Кроме того, СМИ сообщали о непрозрачности финансирования и расходов фонда, называя его «альтернативной казной» Кадырова.

Пасечник также наградил званиями «Героя ЛНР» председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и министра внутренних дел по республике Руслана Алханова. А в начале августа Кадыров и Пасечник сами обменялись наградами: чеченский политик стал «Героем ЛНР», а руководитель сепаратистской республики получил орден Ахмата Кадырова.