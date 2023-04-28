«Мечта» пояснила, почему не голосовала в ПАСЕ за резолюцию по Украине

Грузинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не отдала ни одного голоса за резолюцию о принудительном вывозе Россией украинских детей с оккупированных территорий. Об этом сообщила «Европейская правда».

Член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко отметил, что в зале не было представителей грузинской оппозиции.

«А правящая партия «Грузинская мечта» (видел ее главу в зале) саботировала процесс. Просто этих стараний против нас, к счастью, не хватило», – пишет он.

По мнению депутата, это свидетельство, что правящая партия Грузии «полностью под контролем Кремля», хотя в поддержке Украины грузинским народом сомнений нет.

«Пришло время для санкций против Иванишвили», – написал Гончаренко в своем твиттер-аккаунте.

Представитель «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе заявил, что грузинская делегация завершила визит в Страсбург еще до голосования по резолюции, которая, по его словам, была внесена в повестку дня «в последний момент».

«Разговор о том, якобы грузинская делегация к чему-то не присоединяется, это – спекуляция», – сказал он.

Напомним, что 27 апреля ПАСЕ признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию Российской Федерации.