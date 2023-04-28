Минюст Грузии: решение ЕСПЧ – «очередная историческая победа»

Франция поддерживает проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, который реализует российская госкорпорация «Росатом» при условии, что Будапешт строго соблюдает «европейские рамки международных санкций». Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник в окружении министра энергетики Франции.

По словам собеседника издания, Франция готова принять участие в проекте «Пакш-2», в частности в строительстве двух новых атомных реакторов. При этом он напомнил, что на данный момент атомная промышленность не подпадает под действие международных санкций против России в ответ на её вторжение в Украину.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что французская компания Framatome может расширить свое участие в сооружении АЭС «Пакш-2», чтобы не допустить срыва этого проекта, если из него выйдет германская Siemens Energy. Участие Siemens Energy в проекте блокируют вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Правительство Франции дало Framatome разрешение на поставки технологий и оборудования. При этом от комментариев по этому вопросу во французской компании отказываются, отмечает Le Monde.

АЭС «Пакш» построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо, обеспечивая половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. В настоящий момент на станции работают четыре энергоблока. Проект «Пакш-2» подразумевает строительство российской стороной двух новых энергоблоков атомной электростанции Пакш, на реализацию которого Россия выдала Венгрии кредит в размере 80% стоимости проекта. Кредит Будапешт должен погасить в течение 21 года, причем частично – за счет субсидий Евросоюза.

Санкции Евросоюза должны были заморозить проект, поскольку он финансировался за счёт российского кредита.

В начале апреля в ходе визита в Москву Сийярто встретился с главой российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым и обсудил вопрос строительства атомной станции «Пакш-2». Стороны договорились внести изменения в документацию так, чтобы связанные с проектом процессы не попадали под западные санкции.