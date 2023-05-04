Meta удалила страницы и аккаунты, связанные с правительством Грузии

Компания Meta удалила 80 фейсбук-аккаунтов, 26 страниц, девять групп и два инстаграм-аккаунта, которые нарушили правила корпорации.

Сеть аккаунтов вела скоординированную деятельность, рассчитанную на внутреннюю аудиторию Грузии. Кроме фейсбука и инстаграма, она была нацелена на соцсеть TikTok.

«Несмотря на то, что лица, причастные к подобной интернет-активности, тщательно скрывали свои личности, компания выявила их связь с Департаментом стратегических коммуникаций правительства Грузии», – сказано в отчете.

В документе, в частности, указаны TikTok-аккаунты, о которых идет речь. Это – неофициальные страницы премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили (irakligashivili, irakli4georgia).

В отчете говорится, что поддельные учетные записи использовались для управления страниц, размещения публикаций, комментариев и лайков на собственный контент, чтобы он казался популярнее, чем есть на самом деле. Фейк-аккаунты выдавали себя за местные, независимые, проправительственные группы. Сеть работала круглосуточно, чтобы расширить контент в поддержку нынешнего правительства Грузии, включая повторный показ постов, опубликованных на официальных правительственных страницах, и сообщений проправительственных СМИ. Они также разделяли критику оппозиции, особенно во время последних публичных протестов, связанных с ныне отозванным законом об «иностранных агентах». Лица, стоящие за этой сетью, размещали мемы, текстовые статьи и комментарии, в основном, на грузинском языке, указывает Meta.

В отчете сказано, что активность обнаружена вследствие внутреннего расследования предполагаемого скоординированного нетипичного для региона поведения.

Удаленные учетные записи потратили на фейсбук и инстаграм-рекламу примерно 33 500 долларов. У фейсбук-страниц и групп, а также инстаграм-аккаунтов было более 300 тысяч подписчиков.