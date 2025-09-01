МИД: Грузия передала Еврокомиссии отчет о выполнении рекомендаций

Грузия предоставила Еврокомиссии отчет о выполнении рекомендаций, связанных с визовой либерализацией, сообщили в Министерстве иностранных дел. Подробности документа не раскрываются.

«Вчера, в установленный срок, отчет был передан Еврокомиссии», – отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, среди требований к грузинской стороне – отмена закона «О прозрачности иностранного влияния» и законодательного пакета «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Однако в правящей партии «Грузинская мечта» подчеркивали, что не намерены отзывать эти законы. Премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что возможная приостановка безвизового режима с ЕС не является для страны «экзистенциальным вопросом» по сравнению с «сохранением мира и стабильности».

В посольстве ЕС в Тбилиси ранее пояснили, что «комиссия оценит выполнение рекомендаций в рамках следующего отчета, который будет опубликован в конце 2025 года».

«На основании этой оценки предполагаемое решение о приостановке безвизового режима будет принято в рамках многоэтапного процесса с участием институтов ЕС и государств-членов», – добавили в дипмиссии.

Полный список рекомендаций, которые содержались в письме, направленном в июле грузинским властям.