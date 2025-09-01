МИД: Грузия передала Еврокомиссии отчет о выполнении рекомендаций

Грузия предоставила Еврокомиссии отчет о выполнении рекомендаций, связанных с визовой либерализацией, сообщили в Министерстве иностранных дел. Подробности документа не раскрываются.
«Вчера, в установленный срок, отчет был передан Еврокомиссии», – отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, среди требований к грузинской стороне – отмена закона «О прозрачности иностранного влияния» и законодательного пакета «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Однако в правящей партии «Грузинская мечта» подчеркивали, что не намерены отзывать эти законы. Премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что возможная приостановка безвизового режима с ЕС не является для страны «экзистенциальным вопросом» по сравнению с «сохранением мира и стабильности».
В посольстве ЕС в Тбилиси ранее пояснили, что «комиссия оценит выполнение рекомендаций в рамках следующего отчета, который будет опубликован в конце 2025 года».
«На основании этой оценки предполагаемое решение о приостановке безвизового режима будет принято в рамках многоэтапного процесса с участием институтов ЕС и государств-членов», – добавили в дипмиссии.
Полный список рекомендаций, которые содержались в письме, направленном в июле грузинским властям.
- Обеспечить и поддерживать защиту основных прав всех граждан Грузии, включая свободу объединений, собраний и выражения мнений, право на частную жизнь, участие в общественных делах, а также запрет на дискриминацию.
- Избегать и отменить любые законодательные акты, которые могут ограничивать основные права и свободы, противоречат принципу недискриминации и не соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, отменить Закон «О прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также внести изменения в национальную стратегию и план действий по правам человека с целью полного обеспечения прав ЛГБТИК-персон.
- Согласовать визовую политику Грузии с перечнем третьих стран, для граждан которых требуется виза в ЕС, особенно в отношении стран, представляющих риски незаконной миграции или угрозы безопасности для ЕС.
- Усилить меры по сокращению числа необоснованных заявлений на убежище и случаев незаконного пребывания в странах ЕС, включая информационные кампании о правилах безвизового режима для целевых групп мигрантов, а также усиление пограничного контроля.
- Создать Офис по возврату активов и Офис по управлению активами, продолжить усилия по выявлению, аресту, управлению, конфискации и реализации имущества.
- Принять новую антикоррупционную стратегию и план действий, обеспечить их достаточными ресурсами, уделяя особое внимание расследованию, судебному преследованию и рассмотрению дел о коррупции на высоком уровне.
- Внести изменения в Закон о Бюро по борьбе с коррупцией с учётом ключевых рекомендаций Венецианской комиссии – особенно в части обеспечения его эффективной независимости, политической нейтральности и расширения полномочий.
- Привести Закон о защите персональных данных в соответствие с законодательством ЕС.
Форум