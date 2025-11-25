Михаил Саакашвили Нике Мелия: могли бы здесь же разобраться в любом недоразумении

Находящийся в заключении экс-президент Грузии и основатель «Единого национального движения» Михаил Саакашвили заявляет, что не имел в виду своего бывшего соратника, политика Нику Мелия, когда критиковал экс-однопартийцев, которые, по его утверждению, «непосредственно или косвенно получали деньги от олигарха».

При этом Саакашвили вновь критикует бывшего премьер-министра Нику Гилаури и его брата, бизнесмена Ираклия Гилаури, называя их «кланом Гилаури» и подчеркивает: «После победы мы должны принять закон о недопущении олигархов в политику».

24 ноября 2025 года находящийся под арестом Ника Мелия – бывший председатель ЕНД, а сегодня один из лидеров «Коалиции за перемены», заявил на судебном заседании:

«Один из политиков (Михаил Саакашвили) назвал меня продажным и сговорившимся с Иванишвили. С такими людьми я не могу находиться в одном пространстве... Мне много, что есть сказать с конкретными фактами, но я воздерживаюсь. Ему передадут это, и его нескольким сторонникам, и меня радует, что абсолютное большинство не поддержало его позицию. Меня, Нику Мелия, рядом с таким обвинителем вы не увидите даже на одном гектаре».

Тремя неделями ранее, 3 ноября, Михаил Саакашвили в посте на Facebook говорил о политиках, которые в разное время покинули «Единое национальное движение», обвиняя некоторых в том, что решения были приняты исходя из «финансовых интересов».

Что писал Саакашвили раньше

Краткое содержание обширного поста таково: По словам Саакашвили, Бидзина Иванишвили годами пытается развалить и ослабить ЕНД, для чего прибегает к судебному преследованию и насилию, а также к подкупу бывших соратников. Саакашвили особо выделил нескольких соратников:

Бывший депутат Павле (Палико) Кублашвили, соучредитель «Гирчи». По словам Саакашвили, Иванишвили «использует его с 2014 года», а Кублашвили «всячески поощрял своих бывших соратников отделиться, обещая им взамен финансирование»;

Он не назвал имя Гиги Бокерия и «Европейскую Грузию», однако упомянул «раскол после выборов 2016 года» («Европейская Грузия» официально отделилась от ЕНД в январе 2017 года) и написал: «Отколовшимся было поставлено условие – не поддерживать Иванишвили, а выступить с лозунгом «Ни Миша, ни Бидзина»;

По словам Саакашвили, «если бы Давид Бакрадзе (тогдашний лидер «Европейской Грузии») не выступил с этим лозунгом в 2018 году... кандидат ЕНД Григол Вашадзе победил бы в первом туре».

Что Саакашвили пишет сейчас

В очередном посте, опубликованном 25 ноября, Саакашвили заявляет, что в ранней публикации Ника Мелия «ни упоминался, ни подразумевался», «там не было ничего похожего на то, о чём говорит Ника».

«То же самое касается моего другого друга, Ники Гварамия. Я очень ценю многолетнюю борьбу обоих Ник, за которую они заплатили ценой двукратного политического заключения... Вообще, дорогой мой Ника (Мелия), мы находимся не то что не в одном гектаре, а всего на расстоянии одной камеры, на третьем этаже тюрьмы. И могли бы здесь же разобраться в любом недоразумении… Никаких «красных линий» сейчас, когда нужно победить общего врага, быть не может. В целом, в этот тяжёлый момент только безусловное единство спасёт нас, и действительно большой ошибкой было бы нападать друг на друга», - написал Саакашвили.