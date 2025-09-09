ОБСЕ/БДИПЧ не направит миссию для наблюдения за выборами в Грузии

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) заявляет, что приглашение, сделанное менее чем за месяц до выборов 4 октября, «не оставляет достаточно времени для надёжного и содержательного наблюдения», и поэтому миссия направлена не будет.

«К сожалению, решение властей Грузии пригласить нас на таком позднем этапе препятствует содержательному наблюдению, и БДИПЧ не сможет направить миссию по наблюдению за выборами. Прозрачное и достоверное наблюдение за выборами требует тщательной подготовки и возможности присутствовать на основных этапах избирательного процесса в соответствии с нашей всеобъемлющей методологией», — заявила директор БДИПЧ Мария Телалиан.

Тем не менее, ОБСЕ/БДИПЧ надеется продолжить «долгосрочное сотрудничество с грузинскими институтами и гражданским обществом для укрепления демократии и прав человека».

После регистрации партий «Лело» и «Гахария – За Грузию» на выборах правительство изменило решение и пригласило миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за местными выборами 4 октября.

«Для того, чтобы не осталось никаких вопросов относительно выборов», — заявил Ираклий Кобахидзе 6 сентября на брифинге в администрации правительства.

Выборы назначены на 4 октября, а Кобахидзе сделал заявление 6 сентября. Долгосрочные наблюдатели ОБСЕ обычно начинают свою миссию за 6–8 недель до дня выборов, что включает в себя наблюдение за организацией процесса и другими деталями в предвыборный период. Краткосрочные наблюдатели прибывают ближе к дню выборов.

В заявлении от 9 сентября БДИПЧ/ОБСЕ отметило, что «в ходе контактов с грузинскими властями БДИПЧ неоднократно подчеркивало важность своевременного созыва для обеспечения достоверного и всеобъемлющего наблюдения за выборами».

«Грузия привержена проведению демократических выборов в соответствии с международными стандартами», — заявляет организация, добавляя: «Хотя БДИПЧ не комментирует выборы, за которыми не наблюдает, Бюро продолжит следить за развитием событий в Грузии во всех областях, охватываемых его мандатом, включая демократическое управление, основные свободы и верховенство закона».

В прошлом БДИПЧ своевременно получало приглашения из Грузии для наблюдения за местными выборами в 2006, 2010, 2014, 2017 и 2021 годах, что позволяло осуществлять эффективную подготовку в соответствии с методологией БДИПЧ, также говорится в заявлении.

В 2025 году, впервые за период правления «Грузинской мечты», на выборы не была приглашена авторитетная наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ.

Без участия БДИПЧ выборы в органы местного самоуправления проводились лишь в 2014 году, однако тогда правительство «Грузинской мечты» всё же пригласило организацию, которая не смогла прибыть в Грузию «по финансовым причинам».