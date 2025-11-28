НАБУ проводит обыски у главы Офиса президента Украины Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура утром в пятницу проводит обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Сообщения СМИ об этом подтвердили в НАБУ, отметив, что обыски проводятся в рамках следствия, а детали будут сообщены позже.

Ранее о следственных действиях сообщили украинские СМИ, в частности «Украинская правда», а также депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Андрей Ермак подтвердил, что к нему домой пришли следователи. Он отметил, что сотрудничает со следствием и не чинит обыску никаких препятствий.

По какому делу проходят обыски, официально пока не сообщается. По всей видимости, они связаны с так называемой операцией «Мидас» – расследованием НАБУ о коррупции в сфере энергетики, главным подозреваемым в котором стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, имевший связи в том числе с президентом Владимиром Зеленским.

Ермак считается ближайшим соратником Зеленского. 22 ноября указом президента он в частности был назначен главой делегации Украины на переговорах, посвящённых мирной инициативе США (так называемый «план из 28 пунктов»). В ходе переговоров в Женеве с делегациями США и стран ЕС этот план, как сообщалось, был скорректирован. Накануне было опубликовано интервью Ермака, в котором он говорил, что Украина не откажется от своих территорий в обмен на мир с Россией, но готова обсуждать, где пройдёт линия разграничения.

Ермак участвует в переговорах на фоне скандала, вызванного расследованием НАБУ о так называемых плёнках Миндича - записях разговоров, на основании которых были выдвинуты обвинения в коррупции ряду лиц. Ранее из-за скандала лишились постов министры юстиции и энергетики. По ряду сообщений, на записях фигурирует и сам Ермак – его отождествляют с человеком по прозвищу «Али-Баба», раздающим указания правоохранительным органам. Официально это не подтверждено.

Ряд депутатов, в том числе от президентской фракции «Слуга народа», ранее выступили за отставку Ермака, однако Зеленский на встрече с фракцией 20 ноября сказал, что не будет отправлять главу своей администрации в отставку.

Ряд западных СМИ со ссылкой на источники писали о том, что администрация Дональда Трампа может использовать коррупционный скандал для давления на Киев с целью добиться от него согласия на мирный план, предусматривающий - во всяком случае в первоначальной версии – значительные уступки со стороны Украины.