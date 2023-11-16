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Нападавшие открыли стрельбу на КПП между Иерусалимом и Вифлеемом

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

На контрольно-пропускном пункте между Иерусалимом и Вифлеемом, на западном берегу Иордана, в четверг открыли стрельбу, предположительно, трое палестинских нападавших.

В результате атаки ранения получили шесть человек, сообщили израильские экстренные службы. Нападавшие были нейтрализованы ответным огнём сил безопасности, говорится в сообщении израильской полиции. По её сведениям, стрелявшие подъехали к КПП на машине.

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжёлое. Кто именно был ранен, не уточняется, пишет Reuters. Комментариев со стороны палестинских официальных лиц пока нет.

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