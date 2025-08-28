Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично он признает массовые убийства армян в 1915-1917 годах геноцидом. Признание произошло на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Израилем и Турцией, которая отрицает, что Османская империя несет ответственность за массовые убийства, передает Euronews.

Во время интервью с одним из самых популярных американских подкастеров Патриком Бет-Дэвидом, родившемся в армяно-ассирийской семье, Нетаньяху сказал: «Я думаю, мы сделали это. Думаю, Кнессет принял соответствующую резолюцию» – хотя на самом деле израильский парламент не принимал подобного документа.

На вопрос, почему ни один израильский премьер-министр никогда не признавал геноцид в Османской империи, Нетаньяху ответил: «Я только что признал. Вот, пожалуйста».

Турция выступила с осуждением слов премьер-министра Израиля.

«Нетаньяху, обвиняемый в участии в геноциде палестинского населения, пытается скрыть преступления, совершенные им и его правительством», – говорится в заявлении турецкого МИДа.

До этого Израиль избегал официально признавать геноцидом события 1915-16 годов, когда, по мнению историков, в результате систематических убийств в Османской империи погибли 1,5 млн армян. В Кнессет предпринимались различные инициативы по этому вопросу, но ни одна из них не завершилась формальным голосованием, пишет DW.

Причиной этой сдержанности считалась осторожность в отношениях с Турцией, которые, однако, значительно ухудшились в последние годы – особенно на фоне действий Израиля в отношении палестинцев.

В самой Армении ранее заявляли, что международное признание геноцида армян больше не входит во внешнеполитические приоритеты Армении. Об этом сказал, частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью представителям турецких СМИ. Позицию Пашиняна осудили его политические оппоненты и группы армянской диаспоры.