Обзор грузинской прессы

«Почему акции на Руставели не переросли во всенародный протест?», - статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Издание обратилось к политологам с вопросом, почему организаторы продолжающихся вот уже год протестов до сих пор не смогли добиться каких-либо результатов. Один из респондентов – Заал Анджапаридзе считает, что демонстранты действуют без стратегии.

«Нет стратегии, которая могла бы рассказать широкой общественности, что изменится после достижения заявленной цели – отстранения «Грузинской мечты» от власти. Я пока не услышал от участников ежедневных митингов никакой стоящей альтернативы. Они требуют новых выборов, заявляют о смене старых лидеров и о том, что сами займутся политикой, но не смогли за 330 дней предложить обществу чётко сформулированную альтернативу программе, предложенной «Мечтой». После введения ограничительных законов о блокировании улиц, это должно было стать своего рода стимулом для участников митинга... Одного заявления о том, что мы хотим быть в Европе, а правительство блокирует наш европейский путь, недостаточно для общественности. Нет. Нужно быть очень плохо знакомым с менталитетом грузинского общества и его требованиями, чтобы думать, что его устроят такие эмоциональные, кричащие лозунги», — заявил Заал Анджапаридзе в интервью изданию.

Он также считает, что немалую роль в прогрессе протеста играет «личностный фактор», а точнее – отсутствие оппозиционных лидеров, способных руководить протестным движением.

«Все исследования, проведённые в Грузии за последние двадцать лет, показывают, что абсолютное большинство грузинского общества ориентировано на личности в политике, то есть придаёт больше значения персональному фактору, чем программам и доктринам. Соответственно, одна из самых острых проблем, с которыми сталкиваются как мейнстримная оппозиция, так и новые движения, возникшие на волне уличных протестов – это проблема лидерства. Они не хотят выдвигать на первый план дискредитированных политиков и говорят: «Мы – люди с чистой биографией, боремся за светлое европейское будущее Грузии». Но им не удаётся выразить это так, чтобы общество поверило и стало участником процессов. Всё, что мы слышим, - это лозунги, пропитанные радикализмом, при этом почти нет конкретики, что именно они хотят улучшить или изменить. Это и приводит к тому, что люди больше не откликаются на их призывы», - говорит Заал Анджапаридзе.

Между тем, политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что нескончаемый протест «принёс большие результаты». Именно благодаря его участникам «партия «Грузинская мечта» столкнулась с серьёзной проблемой легитимности: её фактически никто не признаёт».

«Пока резких заявлений не было, но её практически не признают ни наши союзники, ни демократический мир. Именно это и является результатом непрекращающихся митингов, которые проходят на Руставели. Раньше, когда проходили такие массовые протесты, за ними стояло почти всё общество, а сегодня протест уже не объединяет оппозиционный электорат, и это серьёзная проблема для оппозиции. Даже если оппозиции удастся сформировать единое командное ядро, она всё равно не может объединить своих избирателей. Эту проблему невозможно решить, только стоя на Руставели и постоянно проводя там акции протеста. Когда перекрывают улицу, это нужно делать демонстративно, но для этого требуются большие человеческие ресурсы», – считает Вахтанг Дзабирадзе.

Если же у оппозиции и сегодня таких ресурсов нет, им следует воздержаться от этих демонстративного перекрытия дороги, говорит политолог, поскольку эти «блокады принесут результат только в том случае, если власть действительно не сможет справиться с этим и изолировать этих людей». Дзабирадзе считает, что оппозиция должна выйти за пределы проспекта Руставели и вообще Тбилиси.

«Я не имею в виду, что эти митинги нужно прекращать, но протест только на Руставели не может перерасти в общенациональный протест. Поэтому протестные движения и центры должны появляться и в других крупных городах и регионах», — сказал Вахтанг Дзабирадзе в интервью изданию.

Глава организации «Общество и банки» Георгий Кепуладзе обсудил с информационным интернет изданием BusinessPressNews последние громкие коррупционные скандалы. Эксперт утверждает, что проблема коррупции на низшем уровне в стране встречается всё реже, однако остаётся серьёзной проблемой «элитная коррупция».

«Патрульный не берёт взятки, как раньше это делали сотрудники ГАИ, также при оформлении паспорта или других документов взятки не дают, по крайней мере, мы об этом не слышим. Но проблема – «элитная коррупция». Все тендеры, объявляемые государством, особенно если речь идёт о крупных суммах, контролируются Службой государственной безопасности. Но как относится Служба безопасности к укладке дороги в Гурии? Почему это ведомство должно решать, кто будет строить дорогу в Гурии? Происходят сделки с высокопоставленными лицами!» - заявил Кепуладзе.

Что касается последних задержаний бывших высокопоставленных чиновников, по статьям связанным с коррупцией – это «попытка властей показать, будто они борются с проблемой».

«Однако у нас избирательный подход к правосудию: человек дважды был премьер-министром, был министром внутренних дел, министром обороны, украл миллионы, а нам говорят, что его освободили под залог в 1 миллион лари в обмен на признание. В то время как за ношение маски не по правилам тебя могут посадить. Поэтому, пока это правительство у власти, я не надеюсь, что системная коррупция будет искоренена», — заключил Кепуладзе.

Бывший чемпион UFC и нынешний комментатор организации Майкл Биспинг высказался о предстоящем титульном бое между грузинский бойцом Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном. Они уже встречались в 2023 году, тогда бой завершился победой «Машины» - так называют Мераба:

«Разумеется, Ян заслужил титульный бой, и справедливо, что назначен реванш с Мерабом. Мне кажется, что для Мераба этот поединок будет сложнее, чем первый. Однако еще важнее то, что, возможно, главным соперником для Мераба станет он сам, ведь он сражается каждые несколько месяцев и фактически не отдыхает. Он постоянно находится в тренировочном лагере, постоянно принимает бои, и всё это в какой-то момент приведет к переутомлению. Тогда его самым трудным противником может оказаться он сам. Такое поведение противоречит законам спорта и его принципам. Это неуважение к спорту», - заявил Биспинг.

Напомним, Мераб Двалишвили 5 октября защитил титул чемпиона в легчайшем весе в поединке против американца Кори Сэндхагена и спустя несколько дней объявил о следующем бое. 7 декабря «Машина» выступит против Петра Яна.

