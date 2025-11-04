Обзор грузинской прессы

Политолог Вахтанг Дзабирадзе в разговоре с газетой «Квириc Палитра» прокомментировал последние задержания бывших высокопоставленных чиновников по обвинениям в коррупционных преступлениях. Респондент издания называет ложью заявления лидеров правящей партии о том, что об их коррупционных сделках им стало известно только сейчас.

«О коррупции при власти Иванишвили было известно давно. Об этом существуют многочисленные журналистские расследования, и теперь их факты просто подтверждаются финансовыми структурами», - говорит Дзабирадзе.

Политолог подчеркивает, что в системной коррупции участвует вся вертикаль власти, а последние разоблачения лишь подтверждают масштабы проблемы.

«Когда речь идёт о системной коррупции, в ней участвует вся вертикаль власти. Конкретное преступление, о котором сообщило правительство – яркий пример этого. Согласно обвинению, в схеме участвовали Министерство инфраструктуры, Муниципальный фонд и компания, связанная с семьёй депутата Ираклия Заркуа. Хочу подчеркнуть: в той или иной коррупционной схеме могут участвовать разные группы, но все они – часть единой властной вертикали. Как выясняется, и при нынешнем правительстве масштабы системных преступлений огромны».

Что касается начатой властями борьбы с коррупцией, респондент издания уверен, что это не кампания по выявлению реальных преступлений, а политический расчёт:

«Такие акции всегда находят поддержку у общества и позволяют власти избавиться от нежелательных фигур. Одних посадят, других заставят вернуть деньги, а их места займут приближённые к группе Кобахидзе–Мдинаридзе».

Более того, Дзабирадзе заявляет, что побороть коррупцию невозможно только арестами отдельных лиц, что, в свою очередь, указывает на реальные намерения «Грузинской мечты»:

«Необходимы масштабные изменения всей системы, а «Грузинская мечта» этого не планирует и делать не собирается. Я не согласен с мнением, что нынешние события станут для «Мечты» серьёзным ударом. Разве Кобахидзе не знал, что коррупция существовала и раньше при их власти? Конечно, знал! Так же, как когда-то Саакашвили прекрасно знал, что власть Шеварднадзе была крайне коррумпирована ещё до того, как он стал её частью. Однако, поняв, что борьба с коррупцией может принести ему огромную общественную поддержку, он объявил эту борьбу. Кобахидзе пытается повторить тот же сценарий, только под другим углом. Если Кобахидзе и его команда сумеют удержать власть в течение следующего года, то, на мой взгляд, эта имитация борьбы с коррупцией сыграет им на пользу», - заявил Вахтанг Дзабирадзе в интервью «Квирис палитра».

************

Грузинские экологи предупреждают об угрозе затопления побережья. Бесконтрольное строительство на Черноморском побережье Грузии может привести к исчезновению пляжей и затоплению прибрежных поселений, предупреждает председатель НПО «Движение зелёных» Нино Чхобадзе.

«С 1900 года уровень Черного моря поднялся на 20 сантиметров, как утверждают специалисты. Мы знаем, что Колхидская низменность находится ниже уровня моря. Единственное, что защищает сушу от моря – это дюны, естественные морские образования, в которых волны рассеивают свою силу. К сожалению, из-за масштабных строительных проектов, которые развернулись в последнее время, мы их разрушили во многих местах и создали серьезную угрозу для побережья Грузии», - заявляет эколог в интервью информационному интернет агентству BusinessPressNews.

Эксперт предупреждает, что при сохранении нынешних темпов застройки многие прибрежные районы могут оказаться под водой. Выходом, по её словам, могут стать исследования перед началом любого строительства.

«В данном случае застройка ведется бездумно, поэтому, естественно, необходимые исследования не проводятся. Дюны разрушаются в Григолети, Кобулети и особенно в Батуми. Поэтому любое повышение уровня моря, которое постоянно происходит в результате изменения климата, представляет собой угрозу… Когда мы окажемся в воде, поймём, что не должны были портить береговую линию. Бульвар, который является защитой от наводнений, должен остаться нетронутым. Если мы продолжим строительство в таком же духе, нас ждут серьёзные последствия».

Это особо важно в условиях участившихся штормов, продолжает респондент издания и напоминает, что во время сильных дождей всё больше прибрежных территорий затапливается, зачастую из-за отсутствия функциональных дренажных систем, подытоживает Чхобадзе.

************

Чемпион UFC в суперлёгком весе Мераб Двалишвили стал гостем подкаста бойца смешанных боев Майкла Биспинга. «Машина» рассказал о своём следующем бое против Петра Яна и отметил, что ожидает непростого поединка.

«В первом бою с Петром Яном я нервничал и находился в напряжении. Бой с ним – это для меня дополнительное давление. Сейчас я более собранный боец и чувствую себя комфортно, но не хочу слишком расслабляться. Уверен, что Ян исправит ошибки, допущенные в первом бою. Его главной ошибкой было неуважение ко мне, он думал, что я не добьюсь успеха в схватке с ним. Не сомневаюсь, что он исправит те боевые компоненты, в которых я был лучше его. Поэтому в этом бою я должен показать лучшую версию себя», - сказал Двалишвили.

Напомним, Мераб Двалишвили выиграл первый бой против Яна единогласным решением судей. Ян объяснил поражение травмой и уверен, что во втором бою покажет себя лучше. Бой между ними состоится 7 декабря.

