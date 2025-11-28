Путин принял Виктора Орбана в Кремле

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу 28 ноября отправился в Москву. В Кремле его принял президент России Владимир Путин. В короткой беседе перед началом переговоров Путин сказал, что будет рад возможной встрече в Будапеште с президентом США Дональдом Трампом.

О поездке в Москву написал сам Орбан в соцсетях. По его словам, главная цель поездки — «энергетическая безопасность» и обеспечение поставок энергоносителей в зимний период.

Орбан также сказал, что будет обсуждаться и инициатива по достижению мира в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит.

Впоследствии появились сообщения о том, что премьер Венгрии прибыл в столицу России, и видео его кортежа, а также его прибытия в Кремль. В переговорах, кроме Путина, с российской стороны принимают участие глава МИД Сергей Лавров, отвечающий за топливно-энергетический комплекс вице-премьер Александр Новак и помощник Путина Юрий Ушаков.

Поездка происходит на фоне обсуждения мирной инициативы США - так называемого плана из 28 пунктов. Путин накануне подтвердил, что в Москве готовы взять его за основу, но при этом вновь повторил российские требования, в том числе о выводе украинских войск с территорий Донбасса.

Позиция Орбана по вопросу войны в Украине резко отличается от позиции большинства лидеров ЕС. Он выступает против военной поддержки Украины и настаивает на скорейшем заключении мира фактически на любых условиях. Орбан безоговорочно поддержал мирный план из 28 пунктов, который впоследствии был скорректирован на переговорах в Женеве. Он стал первым лидером страны ЕС, посетившим Москву после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Венгрия - одна из немногих стран ЕС, которая продолжает получать российскую трубопроводную нефть.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что поездка Орбана не была скоординирована с другими странами ЕС и что он не имеет мандата обсуждать с Путиным что-либо от имени ЕС. Он напомнил о том, что поездка Орбана в Россию в прошлом году ни к чему не привела - Россия только усилила удары по Украине.