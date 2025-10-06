В Грузии полиция задержала 13 участников акции 4 октября

Грузинская полиция задержала 13 участников акции, прошедшей 4 октября в Тбилиси. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дархвелидзе на брифинге. По его словам, личности ещё двух участников установлены — они скрываются от следствия. Дархвелидзе добавил, что работа по установлению других лиц продолжается.

4 октября, в день проведения выборов в органы местного самоуправления, в Тбилиси прошла акция с целью «мирного свержения власти». Сначала участники собрались на площади Свободы, затем направились к администрации президента на улице Атонели. Несколько человек снесли часть забора и вошли во двор президентской администрации, откуда их вытеснила полиция.

В ту же ночь были задержаны пятеро организаторов акции — Паата Манджгаладзе, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Лаша Беридзе. Всем им предъявлены обвинения.

Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии:

Статья 317 — Призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти.

Статья 187 — Повреждение или уничтожение вещи.

Статья 222 — Захват или блокирование стратегического или особо значимого объекта.

Статья 225 — Организация, руководство или участие в групповом насилии.

В тот же день премьер-министр и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «попытка свержения власти провалилась» и что все причастные к этому лица «понесут строгое наказание».

В эфире телекомпании «Рустави 2» Кобахидзе также прокомментировал продолжающиеся акции у здания парламента, заявив, что их участники «получат ответ». Он назвал часть протестующих «иностранными агентами», а других — «искренними глупцами», добавив:

«Когда сто человек — иностранные агенты — действуют против четырёх миллионов граждан, их экономики и национальных интересов, это неприемлемо. Никакого сочувствия к этим людям не будет. Мы действуем строго в рамках закона и Конституции».

По словам премьера, даже те, кто «по глупости» участвует в подобных акциях, не должны рассчитывать на снисхождение: «Глупость тоже наказуема, когда она направлена против национальных интересов».

Кобахидзе отметил, что протестующим не позволят блокировать дороги:

«Не буду вдаваться в детали, но по нашей методике они получат ответ за то насилие, которое совершают против четырёх миллионов граждан, их интересов и экономики».

Акции у здания парламента в Тбилиси продолжаются с 28 ноября прошлого года, когда Кобахидзе объявил о приостановке евроинтеграции до 2028 года. Протестующие требуют проведения досрочных выборов и освобождения всех участников демонстраций, задержанных по уголовным делам.