Осужденным за финансовые преступления запретят покидать страну — законопроект «Мечты»

«Грузинская мечта» намерена в ускоренном порядке внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие запрет на выезд из страны для граждан, незаконно причинивших кому-либо имущественный ущерб. Согласно поправкам, судья больше не сможет решать, включать ли такой запрет в приговор. Из закона уберут норму, устанавливавшую максимальный срок этого запрета – 16 лет.
Осуждённому будет разрешено пересекать границу только в двух случаях: если потерпевший не желает введения этого запрета или виновный возместит ущерб.
Этот закон «Грузинская мечта» уже ужесточала несколько недель назад. Закон, принятый 3 сентября, предусматривает 16-летний запрет на пересечение границы, обязанность ношения электронного браслета, а также конфискацию имущества членов семьи и родственников.
Обновлённый закон будет применяться к лицам, признанным виновными в преступлениях, предусмотренных следующими статьями:
- Мошенничество в крупном размере;
- Вымогательство в целях получения имущества в крупном размере;
- Присвоение или растрата чужого имущества или имущественных прав в крупном размере;
- Причинение ущерба имуществу путём обмана в крупном размере;
- Повреждение или уничтожение чужого имущества (если ущерб превышает 10 000 лари);
- Сокрытие имущества в крупном размере путём фиктивной сделки;
- Злоупотребление должностными полномочиями;
- Вмешательство в компьютерные данные и/или компьютерную систему с целью получения финансовой выгоды, что повлекло за собой крупный финансовый ущерб.
В «Грузинской мечте» подчеркивают, что законопроекты будут распространяться и на Георгия Бачиашвили, бывшего партнёра основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и бывшего руководителя Фонда соинвестирования.
Георгий Бачиашвили был приговорён к 11 годам лишения свободы по «делу о криптовалюте», по статьям «хищение крупных сумм», «легализация незаконных доходов».
