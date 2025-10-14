Осужденным за финансовые преступления запретят покидать страну — законопроект «Мечты»

«Грузинская мечта» намерена в ускоренном порядке внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие запрет на выезд из страны для граждан, незаконно причинивших кому-либо имущественный ущерб. Согласно поправкам, судья больше не сможет решать, включать ли такой запрет в приговор. Из закона уберут норму, устанавливавшую максимальный срок этого запрета – 16 лет.

Осуждённому будет разрешено пересекать границу только в двух случаях: если потерпевший не желает введения этого запрета или виновный возместит ущерб.

Этот закон «Грузинская мечта» уже ужесточала несколько недель назад. Закон, принятый 3 сентября, предусматривает 16-летний запрет на пересечение границы, обязанность ношения электронного браслета, а также конфискацию имущества членов семьи и родственников.

Обновлённый закон будет применяться к лицам, признанным виновными в преступлениях, предусмотренных следующими статьями:

Мошенничество в крупном размере;

Вымогательство в целях получения имущества в крупном размере;

Присвоение или растрата чужого имущества или имущественных прав в крупном размере;

Причинение ущерба имуществу путём обмана в крупном размере;

Повреждение или уничтожение чужого имущества (если ущерб превышает 10 000 лари);

Сокрытие имущества в крупном размере путём фиктивной сделки;

Злоупотребление должностными полномочиями;

Вмешательство в компьютерные данные и/или компьютерную систему с целью получения финансовой выгоды, что повлекло за собой крупный финансовый ущерб.

В «Грузинской мечте» подчеркивают, что законопроекты будут распространяться и на Георгия Бачиашвили, бывшего партнёра основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и бывшего руководителя Фонда соинвестирования.

Георгий Бачиашвили был приговорён к 11 годам лишения свободы по «делу о криптовалюте», по статьям «хищение крупных сумм», «легализация незаконных доходов».