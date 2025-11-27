Открывшим стрельбу в Вашингтоне оказался выходец из Афганистана

Устроивший стрельбу в Вашингтоне, недалеко от Белого дома, в результате которой пострадали двое военнослужащих Национальной гвардии США, оказался выходцем из Афганистана.

Президент США Дональд Трамп назвал его «животным» и пообещал, что тот «заплатит очень высокую цену». Позже, во время выступления с обращением, Трамп заявил, что нападение было актом ненависти и актом террора.

Трамп также призвал пересмотреть миграционную политику в отношении прибывших из Афганистана при администрации его предшественника Джо Байдена. «Мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить высылку любого иностранца из любой страны, который не должен находиться здесь или не приносит стране никакой пользы», – подчеркнул Трамп.

По словам министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, афганец приехал в Соединённые Штаты в сентябре 2021 года – после падения правительства в Кабуле и из-за прихода к власти талибов.

По данным CNN и других СМИ, стрелявший – 29-летний Рахманулла Лаканвал. Источники уточняют, что он подал ходатайство о предоставлении убежища в 2024 году, а администрация Трампа удовлетворила его в апреле 2025-го.

В американских СМИ в среду также появилась информация, что подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне на протяжении 10 лет служил в афганской армии, взаимодействуя с американскими войсками. Телеканал Fox News со ссылкой на главу ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщил, что Лаканвал сотрудничал с различными правительственными структурами США, включая разведывательную службу.

Служба гражданства и иммиграции США объявила о приостановке на неопределённый срок обработки всех запросов, связанных с гражданами Афганистана – «в ожидании дальнейшей проверки протоколов безопасности и данных».

Параллельно администрация Трампа обратилась в федеральный апелляционный суд, добиваясь отсрочки постановления о выводе Нацгвардии из Вашингтона. На прошлой неделе суд признал размещение Нацгвардии в столице незаконным, но оставил администрации время на обжалование.

Пострадавшие нацгвардейцы остаются в тяжёлом состоянии – ранее сообщалось об их гибели. Сам стрелявший, как заявил Трамп, тоже тяжело ранен. Его мотивы остаются неизвестными.