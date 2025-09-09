Партия Гахария заявляет, что остаётся в «режиме политического бойкота»

В партии бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария сообщили грузинской службе Радио Свобода, что они остаются «в политическом бойкоте». По информации партии, «вопрос по мандатам, который уже не раз обсуждался, не изменился».

Ранее телекомпания «Имеди», ссылаясь на письма, направленные членами партии в парламент, сообщила, что депутаты, чьи полномочия были признаны парламентом в начале сентября, якобы «прекращают бойкот».

Тему председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Давид Матикашвили прокомментировал в разговоре с «Имеди».

«Комитет зафиксировал случаи, когда эти лица не соответствовали критериям отбора, то есть занимали должности, несовместимые с членством в парламенте, и т. д., а это значит, что процесс идет, идет документальная подготовка к тому, чтобы они вошли в парламент», — сказал Матикашвили.

В ответ на это заявление и распространенную «Имеди» информацию представитель партии «Гахария - За Грузию» Бедия Сичинава написал на своей странице в Facebook:

«В нашей позиции ничего не изменилось в части легитимности этого парламента. Точно такую же процедуру прошли первые двенадцать человек из нашего парламентского списка, когда они оставили несовместимые должности, чтобы мандаты не были утрачены… Точно так же было и с заполнением должностных деклараций. Не поддавайтесь на ложную пропаганду «Имеди», это процедурный вопрос, который мы проходили и 6 месяцев назад (например, при заполнении деклараций). Мы остаемся в политическом бойкоте».

По данным «Имеди», восемь заместителей приостановивших мандат депутатов партии Гахария обратились письменно к председателю парламента с заявлением о том, что они прекратили деятельность, несовместимую со статусом депутата парламента, и что они обращаются к спикеру спорного парламента Шалве Папуашвили с просьбой «действовать в соответствии с установленным законом порядком».

Оппозиция объявила парламент 11 созыва нелегитимным, отказалась от работы в законодательном органе и требует проведения новых выборов. Представители трёх оппозиционных групп в ноябре и декабре 2024 года написали заявления о досрочном прекращении полномочий депутата.

Между тем, представители оппозиционной партии «Гахария - За Грузию», которая, согласно официальным результатам выборов, получила 12 мест в 150-местном парламенте и также считают парламент нелегитимным, не участвовали в парламентских мероприятиях, однако и не подавали заявлений о досрочном прекращении своих полномочий.

2 сентября парламент, аннулировав мандаты Георгия Гахария и еще 11 членов его партии, утвердил депутатские полномочия других представителей партийного списка «Гахария за Грузию».

Сам Гахария заявлял, что считает ошибкой решение оппозиции о бойкоте парламента: «У нас остался небольшой ресурс исправить эту ошибку – сможем его использовать или нет, это будет напрямую зависеть от среды, которая сложится после муниципальных выборов».