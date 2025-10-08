22–23 октября в Тбилиси пройдет Форум шелкового пути. По данным организаторов, главная тема и слоган пятого по счету форума – «Инвестируйте во взаимосвязь – растите в стабильности» (Invest in Connectivity – Grow in Stability).

Форум откроет грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. В мероприятии также примут участие премьер-министры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов.

Ожидается участие около двух тысяч делегатов – высокопоставленных политиков, представителей бизнес-сектора и международных организаций, руководителей ведущих глобальных компаний, международных финансовых институтов и экспертов мирового уровня.

На форуме обсудят вопросы глобальной торговли, транспорта и логистики, развитие Срединного коридора, энергетику, цифровую трансформацию и другие темы. Отдельная панельная сессия будет посвящена инвестиционному климату и возможностям Грузии.

В рамках форума, 23 октября, состоится Тбилисский финансовый саммит, в открытии которого примут участие лидеры индустрии финтеха.

Форум шелкового пути в Тбилиси впервые прошел в 2015 году и проводится раз в два года. Никол Пашинян и Али Асадов участвовали в нем и в 2023 году – тогда премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел с ними трехстороннюю встречу.