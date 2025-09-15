По факту нанесения надписи на предвыборный баннер Кахи Каладзе начато расследование

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование факта повреждения предвыборных баннеров по статье 187 Уголовного кодекса (повреждение или уничтожение вещи) на основании обращения представителей партии «Грузинская мечта». По данным МВД, данное действие совершила одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария. В ведомстве также отметили, что на основании экспертизы будет установлена точная сумма ущерба, после чего последует соответствующая правовая реакция.

14 сентября лидер оппозиционной партии «Дроа» и «Коалиции за перемены» нанесла надпись «Российская мечта» на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе на улице Меликишвили.

«Сколько раз захочется, столько раз я напишу на баннере Каладзе, что он прислужник русских!» — заявила Хоштария.

Она добавила, что её мотивом была поддержка гражданской активистки Меги Диасамидзе.

«Человека зря задержали и посадили в тюрьму из-за надписи на баннере… Какая будет реакция – меня не интересует. Это не власть, которая действует по правовой логике: когда захотят – арестуют, когда захотят – нет. Мне всё равно, что они решат. Сколько раз мне захочется, столько раз я напишу, что Каладзе – прислужник русских».

8 сентября такую же надпись сделала 23-летняя активистка Меги Диасамидзе, которую задержали по обвинению в повреждении баннера. Прокуратура оценила нанесенный ущерб в 380 лари. 12 сентября в качестве меры пресечения суд назначил обвиняемой залог в размере 2000 лари.

По словам адвоката Шоты Тутберидзе, при задержании Меги Диасамидзе были нарушены её права: ей не позволили воспользоваться помощью адвоката, мобильный телефон изъяли ещё до задержания, и, несмотря на неоднократные просьбы, ей не дали связаться с семьёй.