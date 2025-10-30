Председателем тбилисского сакребуло вновь избран Зураб Абашидзе

Зураб Абашидзе был переизбран председателем Тбилисского городского совета. Его кандидатуру поддержало большинство членов сакребуло восьмого созыва на заседании 30 октября. Абашидзе был заместителем председателя предыдущего, седьмого созыва Тбилисского городского совета, однако после назначения Георгия Ткемаладзе вице-мэром Тбилиси он был избран председателем.

«Хочу поприветствовать представителей нашей оппозиции и пожелать им успехов в работе городского совета. Хочу верить и надеяться, что мы продолжим конструктивное сотрудничество. Мы готовы и открыты к тому, что сотрудничество с вами будет очень важным в том смысле, что высказанные вами мнения, позиции и взгляды обязательно будут нами разделяться, и состоится обсуждение. Мои двери всегда открыты для вас», — заявил Зураб Абашидзе на заседании.

Напомним, что депутатские мандаты в тбилисском сакребуло распределились следующим образом:

«Грузинская мечта» — 45 мандатов;

«Гирчи» — 2 мандата;

«Сильная Грузия — Лело» — 2 мандата;

«Консерваторы для Грузии» («Альт-Инфо») — 1 мандат.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Две основные оппозиционные партии – «Национальное движение» и «Коалиция за перемены» – не участвовали в голосовании, бойкотировав выборы. Таким образом, «Грузинская мечта» взяла большинство во всех 64 округах.