Встреча в Кремле завершилась: «компромиссного варианта пока нет»

Встреча американских посланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным завершилась. Она продолжалась, как сообщается, около 5 часов.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев написал в X: «продуктивно».

На встрече обсуждалась новая версия плана по прекращению войны России с Украиной.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что «компромиссного варианта плана по Украине пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят», «конкретные формулировки мирного плана США не обсуждались», однако при этом, по его словам, «территориальный вопрос обсуждался».

Путин перед встречей с американскими представителями во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ пригрозил «отрезать Украину от моря» и расширить удары по украинским портам и судам, заходящим в эти порты, в ответ на атаки Киева по танкерам в Черном море.

Также на форуме Путин прокомментировал положение дел на фронте. В частности, заявил, что Покровск в Донецкой области, полностью находится под контролем российской армии. В Генштабе ВСУ это отрицают.

Кроме того, Путин обрушился с критикой на Европу и её подход к войне в Украине. Он обвинил страны европейские страны в попытках внести в план прекращения войны, предложенный Трампом, изменения, «которые для России являются абсолютно неприемлемыми», с целью «заблокировать весь этот мирный процесс».

Изначальный предложенный американский план из 28 пунктов, как было сказано «основывался на российских предложениях с использованием идей Украины», и подразумевал существенные уступки украинской стороны.

Россия благосклонно отнеслась к плану, но его критиковали в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, после чего документ был значительно переработан. Новую версию должны обсудить Путин с Уиткоффом и Кушнером.