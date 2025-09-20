Продажи туров в Грузию «выросли в разы» – Ассоциация туроператоров России

«Летний сезон по Грузии выдался удачным: продажи туров выросли в несколько раз», – сообщила Ассоциация туроператоров России.

«По предварительным итогам летнего сезона 2025 года спрос на туры в Грузию продемонстрировал заметный рост по сравнению с 2024 годом. Так, в Space Travel сообщают об увеличении продаж на 25%, в «Интуристе» – на 78%, в Anex и АЛЕАН фиксируют двукратный рост, в «Русском экспрессе» отмечают рост более чем в три раза, а в FUN&SUN – четырехкратное увеличение спроса», – говорится в сообщении.

По информации ассоциации, в августе 2025 года Грузия вошла в ТОП-10 самых продаваемых туристических направлений. Лидировали «пляжные туры»: «до 60–80% всех бронирований пришлось именно на туры на черноморское побережье, в первую очередь в Батуми и Кобулети».

Основными драйверами роста спроса на летние туры в Грузию, по мнению туроператоров, стали безвизовый режим, расширение авиасообщения, культурная и языковая близость.

Туроператоры прогнозируют высокий интерес к направлению и осенью.

«Самые предусмотрительные туристы уже бронируют экскурсионные поездки в Грузию на новогодние праздники», – рассказали в «Интуристе».

Ранее «Эхо Кавказа» сообщало, что авиасообщение между Россией и Грузией расширяется: назначены рейсы из очередного, 11-го российского города – Краснодара.

По информации грузинских ведомств, граждане России лидируют по числу визитов в Грузию. За первую половину 2025 года число визитёров увеличилось в годовом выражении на 10% и превысило 580 тысяч. Большая часть россиян приезжает в страну через пункт пропуска «Верхний Ларс».

Часть экспертов и оппозиции критикует «Грузинскую мечту» за рост доли России в грузинской экономике – в сферах торговли, энергетики и туризма.