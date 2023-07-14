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Путин: ЧВК «Вагнер» не существует, но её финансировали из бюджета РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует. Ранее он говорил, что она полностью обеспечивалась государством.

Путин рассказал «Коммерсанту» о своей встрече с командирами и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, которая прошла через несколько дней после неудавшегося мятежа. По его словам, на встрече он дал оценку их действий на поле боя и «в ходе событий 24 июня», а также «показал возможные варианты» их дальнейшей службы.

На вопрос «Коммерсанта», сохранится ли ЧВК «Вагнер» как боевая единица, Путин ответил, что ЧВК «Вагнер» не существует.

«У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!», – сказал Путин.

Чуть больше двух недель назад президент России называл ЧВК «Вагнер» компанией и утверждал, что государство «полностью финансировало эту группу». По словам Путина, за год государство заплатило ей более 86 миллиардов рублей.

«Группа есть, но юридически не существует!», – сказал Путин «Коммерсанту», назвав это «отдельным вопросом, связанным с реальной легализацией».

  • Близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин с 2011 года занимается поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с Пригожиным, заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей. Бизнесмена также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей». Кроме того, Пригожин является одним из создателей и спонсоров ЧВК «Вагнер», принимающей участие в военных операциях в Украине, Сирии и Африке, и бойцы которой подозреваются в многочисленных военных преступлениях. В июне прошлого года в СМИ были опубликованы судебные документы, которые доказывают, что Евгений Пригожин в 1980-х годах был осуждён за грабёж, разбой и мошенничество. В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список.
  • 23 июня 2023 года Евгений Пригожин и подчинённая ему частная военная компания «Вагнер» предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства Министерства обороны России. Многотысячная колонна вооружённых вагнеровцев вошла в Ростов-на-Дону, другая колонна двигалась на Москву. За сутки бойцам удалось пройти 780 километров, фактически не встретив сопротивления. При этом были сбиты несколько вертолётов и один самолёт Минобороны, пытавшихся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи бортов погибли. Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже. Однако позже стало известно о переговорах между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко. В результате продвижение колонн «Вагнера» к Москве было остановлено, сам Пригожин по договорённости должен был отправиться в Беларусь, а Владимир Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников. Ещё позже стало известно, что Пригожин спокойно перемещается по России, а в конце июня он и его подчинённые встретились с Владимиром Путиным в Кремле.

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