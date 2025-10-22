Путин назначил нового спецпредставителя по границе – в том числе с Грузией

Президент Владимир Путин своим указом назначил нового специального представителя по делимитации и демаркации границ России с сопредельными странами СНГ, а также с Грузией и самопровозглашёнными республиками – Абхазией и Южной Осетией. Документ размещён на портале правовой информации, передаёт РБК.

«Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Удовиченко Николая Николаевича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами – участниками Содружества Независимых Государств, возложив на него также обязанности по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия, Грузией и Республикой Южная Осетия», – говорится в документе.

Кроме того, Удовиченко назначен руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.

Ранее обе должности занимал Михаил Петраков, который в августе был назначен послом России в Австралии.

До июня прошлого года 63-летний Удовиченко занимал пост посла России в Кыргызстане. Эту должность он занимал с 2019 года, а до этого возглавлял российскую дипмиссию в Нигерии. В 2004–2013 годах он работал во Втором департаменте стран СНГ МИД России.